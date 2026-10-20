Vremea marți, 20 octombrie. Unde se vor înregistra temperaturi de până la 23°C și în ce regiuni sunt așteptate ploi

Vremea se încălzește în mai multe regiuni ale României marți, 20 octombrie, când temperaturile maxime vor ajunge la 22 de grade Celsius, potrivit prognozei generale a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În sud-vestul țării, unele estimări locale indică valori de până la 23 de grade. În schimb, în Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei și Muntenia sunt posibile ploi slabe, iar ceața poate apărea dimineața și noaptea.

Vremea se încălzește în mai multe regiuni ale României marți. Foto: magnific.com

După zilele mai răcoroase, temperaturile vor crește în special în estul și sud-estul țării. În celelalte regiuni, valorile termice se vor menține, în general, apropiate de cele din ziua precedentă.

La nivel național, maximele se vor situa între 13 și 22 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la aproximativ 0–2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe litoral și în Dealurile de Vest, temperaturile minime vor ajunge la 13–14 grade.

Unde sunt așteptate temperaturi de peste 20 de grade

Cele mai ridicate valori termice sunt prognozate în sud-vestul țării și în unele zone din sud, unde temperaturile vor depăși local pragul de 20 de grade Celsius.

În estul și sud-estul României, vremea va deveni mai blândă, în timp ce în celelalte regiuni schimbările vor fi mai puțin importante.

Unde plouă marți, 20 octombrie

Deși temperaturile sunt în creștere, precipitațiile nu vor lipsi din toate regiunile. Sunt posibile ploi slabe, în special în Moldova și la munte, dar și în estul Transilvaniei, nordul Munteniei și nordul Dobrogei.

În unele zone din Moldova și din sud-estul țării, cantitățile de apă pot depăși izolat 5–10 litri pe metrul pătrat. Pe parcursul nopții, cerul va deveni variabil în cea mai mare parte a țării, însă vor exista condiții favorabile formării ceții.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă a anului. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 20 de grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 6 și 9 grade.

Cerul va avea înnorări temporare, iar în prima parte a zilei sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante estimate pe parcursul zilei.

Diferențele dintre temperaturile diurne și cele nocturne vor fi semnificative, astfel că diminețile și serile vor rămâne răcoroase, chiar dacă după-amiaza valorile termice se vor apropia de 20 de grade.

Ceața este posibilă marți, în special în centrul, sudul și estul țării. Aceasta se poate forma pe suprafețe restrânse atât dimineața, cât și în timpul nopții, reducând local vizibilitatea.

Cum va fi vremea în perioada următoare

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în următoarele două săptămâni, în special în nord-estul țării, în timp ce ploile vor fi mai abundente decât în mod normal în această săptămână. În prima jumătate a lunii noiembrie, atât temperaturile, cât și precipitațiile vor reveni, în general, la valorile specifice perioadei, potrivit prognozei pentru intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie, publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu abateri mai pronunțate în regiunile nord-estice.

În schimb, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în toate regiunile. Cele mai importante diferențe față de valorile obișnuite sunt estimate în nord-estul țării.