Unul dintre cei mai venerați și respectați martiri din Biserica Ortodoxă, voievodul Constantin Brâncoveanu, a trădat de fapt cauza creștină de frica păgânilor. L-a păcălit pe țarul Rusiei și a preferat să treacă de partea turcilor și îl ura de moarte pe domnitorul Moldovei din cauza unei femei.

Martiriul Brâncovenilor Foto: arhiva

Constantin Brâncoveanu este unul dintre cei mai faimoși și, totodată, venerați domnitori ai istoriei românilor. A fost trecut în rândul sfinților și este prăznuit de Biserica Ortodoxă Română pe 16 august. Și asta după ce Brâncoveanu a sfârșit ca martir creștin la Istanbul, ucis alături de fiii săi, fiindcă nu ar fi vrut să-și lepede credința creștină.

În realitate, Brâncoveanu a fost un personaj istoric și politic controversat, cu o serie de fapte puțin cunoscute astăzi publicului larg. Printre altele, Constantin Brâncoveanu nu s-a sfiit să-i trădeze mișelește pe aliații creștini, de frica păgânilor, dar și din dușmănie față de Dimitrie Cantemir. De altfel, rivalitatea cu domnitorul moldovean a pornit de la setea de putere și de la o văduvă, căreia Brâncoveanu îi purta sâmbetele. În cele din urmă, trădarea lui Brâncoveanu a devenit unul dintre factorii care au dus la înrobirea țării de către otomani și la instaurarea secolului fanariot.

Brâncoveanu, unul dintre cei mai bogați oameni din Europa

Constantin Brâncoveanu, înainte de a fi martir, a fost „Altan Beg” sau, în traducere liberă, „prințul aurului”. Așa îi spuneau otomanii și, de fapt, acesta a fost unul dintre motivele pentru care a fost schingiuit și șantajat la Istanbul, pentru a se afla unde își ascunde comorile. Brâncoveanu s-a născut în 1654 și era urmașul a două familii extrem de bogate și cu o influență foarte mare, mai ales în Imperiul Otoman. Tatăl său era faimosul postelnic Papa Brâncoveanu, un om putred de bogat, omorât de seimeni și dorobanți, considerat vinovat de sărăcirea lor. De cealaltă parte, mama lui Constantin Brâncoveanu, Stanca, era urmașa Cantacuzinilor.

Frumusețea curților brâncovenești Foto: imagine creata cu AI

Rămas orfan de tată la numai un an, Constantin Brâncoveanu a primit o educație aleasă, fiind luat sub tutelă de ilustrul Constantin Cantacuzino, fratele mamei sale, un umanist de excepție.

Alături de unchiul său, Constantin Brâncoveanu a căpătat o cultură bogată: vorbea greaca, turca, latina și slavona. Mai mult decât atât, a învățat diplomație prin misiuni încă din tinerețe, la Constantinopol și în Transilvania. Datorită averii pe care o dețineau rudele sale, dar și a inteligenței sale, Constantin a urcat repede treptele ierarhiei boierești. Așa se face că, după moartea unchiului său, Constantin Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu ajunge domnitor al Țării Românești. A rămas cunoscut în istorie pentru reformele sale administrative, spiritul iluminist îndreptat către Occident, dar și pentru că a creat un stil arhitectonic unicat, cel brâncovenesc.

Constantin Brâncoveanu Foto: arhiva

Domnia sa a fost considerată o „epocă de aur” a Valahiei. Dar, mai mult decât toate la un loc, Constantin Brâncoveanu era cunoscut pentru averea pe care o sporea de la un an la altul. Rapoartele bailului venețian în Imperiul Otoman estimau averea lui Constantin Brâncoveanu la peste 2 milioane de guruși, echivalentul talerilor de aur, o avere personală pe care puțini monarhi europeni o dețineau.

La acestea se adăugau, numai din partea familiei Brâncovenilor, peste 200 de sate cu 1.500 de robi țigani. Din partea Cantacuzinilor, domnitorul valah avea alte sute de sate, dar și peste 123 de proprietăți agricole agonisite de Brâncoveanu în timpul dregătoriilor și domniei sale. Pe lângă cele din Țara Românească, avea proprietăți aducătoare de venit și în Transilvania, inclusiv moșia de la Sâmbăta de Sus și casele din Brașov. Proprietățile domnitorului, numai în Transilvania, valorau peste 240.000 de florini. În total, cu cele două milioane de guruși calculate de venețieni, averea lui Brâncoveanu depășea ușor, astăzi, 700 de milioane de euro. La care se adăugau și alte venituri.

Brâncoveanu, un cameleon politic fără scrupule

Pentru a-și spori și a-și menține averile incomensurabile, dar și puterea politică, Constantin Brâncoveanu practica un stil politic și diplomatic duplicitar. Se dădea după cum bătea vântul și după cel mai puternic. Sătul de lăcomia turcilor, Brâncoveanu spera să facă treabă cu austriecii sau cu rușii, să-i alunge pe turcii hrăpăreți din Valahia, dincolo de Dunăre, și poate să-și sporească averea cu habsburgii sau cu țarii. „Brâncoveanu căuta să-și aibă întotdeauna portița deschisă spre a se da de partea celui mai tare. Până să se desemneze care din cei doi potrivnici era să rămână deasupra, el trebuia să se miște între două ape, să cotigească, să țină cumpăna, până ce momentul critic va fi sunat”, arată și A. D. Xenopol.

Prima dată a început să practice acest joc periculos cu austriecii. Războaiele purtate de aceștia cu turcii în preajma Valahiei erau prilejul perfect pentru Brâncoveanu. „Autoritățile de la Viena nu s-au arătat insensibile față de Brâncoveanu, l-au răsplătit chiar cu acordarea titlului de principe al Sf. Imperiu la 30 ianuarie 1695, i-au îngăduit achiziționarea de proprietăți la Brașov și clădirea unei reședințe la Sâmbăta de Sus, iar mai târziu, prin diplome imperiale, chiar dreptul de a se refugia în Transilvania, în caz de primejdie din partea turcilor”, arăta istoricul Paul Cernovodeanu în „Coordonatele politicii externe ale lui Constantin Brâncoveanu”.

În timp ce se dădea pe față aliat al Habsburgilor, mai ales după Pacea de la Karlowitz și victoria austriacă din războiul austro-turc (1683-1699), Brâncoveanu trimitea scrisori secrete turcilor, pentru a-i împăca. Odată cu scrisorile plecau și pungi pline cu galbeni pentru mituirea oficialilor otomani care trebuiau să închidă ochii la trădarea lui Brâncoveanu. „Pe de altă parte, spre a potoli bănuielile Porții, unde își avea inamici redutabili, Brâncoveanu a procedat fără prea multe scrupule la coruperea influenților dregători otomani prin bogate daruri în bani și obiecte de lux, întreținând o numeroasă clientelă de slujitori greco-levantini devotați intereselor sale și asigurând pe marii viziri și înalții demnitari, cu suficientă abilitate, de pretinsa sa credință”, arată istoricul Paul Cernovodeanu în lucrarea „Coordonatele externe ale politicii lui Constantin Brâncoveanu”.

Cum i-a trădat Brâncoveanu pe creștini de frica păgânilor

Poate cel mai controversat moment din politica externă a lui Constantin Brâncoveanu, care vorbea mult despre firea sa duplicitară, a fost trădarea față de ruși și moldoveni. Practic, voievodul-martir i-a trădat de fapt pe creștini și a folosit resursele plătite de țarul Rusiei pentru a-i ajuta pe turci să câștige războiul. Pentru a fi mai preciși, Constantin Brâncoveanu, în timp ce făcea „curte” habsburgilor, dar jura credință pe dindărăt otomanilor, s-a apucat să se apropie diplomatic și față de țarul Rusiei, Petru I cel Mare.

Apropierea de țar s-a făcut pe baza a două coordonate principale. În primul rând, este vorba despre Bătălia de la Poltava, care s-a desfășurat la 8 iulie 1709, pe teritoriul Ucrainei de astăzi. Confruntarea s-a încheiat cu o victorie decisivă a țarului Petru I al Rusiei asupra regelui Carol al XII-lea al Suediei, în timpul Marelui Război al Nordului. Petru I era noua vedetă imperială din preajma Principatelor. În al doilea rând, tronul lui Brâncoveanu era amenințat. Sultanul a simțit că domnitorul valah nu era de încredere și, în plus, era mult prea bogat și puternic.

Așa că se pregătea să-l înlocuiască cu primul prilej. Brâncoveanu avea o armată de spioni care l-au informat despre această stare de lucruri. Așa că a decis să mute ca la șah, dar în același mod cum procedase cu austriecii. Adică, în timp ce „adormea” cu pungi de bani vigilența funcționarilor otomani, se declara omul de încredere al țarului. „În cazul unui război al rușilor împotriva Turciei, Valahia avea să fie de partea țarului prin 30.000 de soldați pe câmpul de luptă și furnizarea de provizii trupelor ruse care ajungeau în Valahia – provizii care urmau să fie totuși plătite de Petru. În schimb, Petru promitea să garanteze independența Valahiei și drepturile ereditare ale lui Brâncoveanu și l-a făcut pe acesta Cavaler al Ordinului Sf. Andrei”, preciza istoricul Robert K. Massie în lucrarea „Petru cel Mare. Viața și lumea lui”.

Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără, frumoasă și extrem de influentă

Petru cel Mare al Rusiei Foto: wikimedia

În plus, domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir, trimis de otomani să-l lichideze pe Brâncoveanu, trece și el de partea rușilor. Prin Tratatul de la Luțk, încheiat în aprilie 1711, Dimitrie Cantemir se obliga să-l ajute pe țarul Petru I cel Mare în războiul cu turcii, iar Moldova intra sub protecția Imperiului Țarist. Cantemireștilor li se garanta domnie ereditară și neimplicarea rușilor în politica internă.

Petru I visa să-i bată pe otomani pe Prut pentru ca, mai apoi, să traverseze Moldova, să treacă Dunărea și să mobilizeze popoarele creștine și slave din sudul fluviului împotriva Imperiului Otoman, vizând pe termen lung Balcanii și Constantinopolul. Totodată, Petru I cel Mare dorea să păstreze și să extindă pozițiile strategice ale Rusiei în zona Mării Negre și să slăbească dominația otomană în regiune. Totul părea aranjat, iar țarul se pregătea de război cu turcii, bazându-se pe Cantemir și Brâncoveanu. Cantemir avea să se țină de cuvânt și va plăti cu tronul. Brâncoveanu, în schimb, a comis un act de trădare incredibil, cu niște consecințe adânci pentru viitorul Principatelor Române. Petru I a intrat cu oastea în Moldova.

Avertizat, marele vizir a trimis o armată uriașă, de aproximativ 200.000 de oameni, contra rușilor, în zona Prutului. Moldovenii și rușii aveau să țină piept loviturii ca de ciocan a forțelor otomane, în timp ce Brâncoveanu trebuia să-i atace din spate, dându-le lovitura fatală. Nu în ultimul rând, valahii erau decisivi în aprovizionarea trupelor aliate. Numai că Brâncoveanu se sucește în ultima clipă. Nu spune nimănui nimic, dar în momentul decisiv trece de partea turcilor și îi trădează pe creștini. Îi era frică de mazilire. Și asta fiindcă aflase că otomanii vor să-i ia tronul dacă face o mișcare greșită. Mai mult decât atât, Brâncoveanu a dat toate proviziile otomanilor, compromițând orice șansă ruso-moldoveană la Stănilești, acolo unde a avut loc încleștarea finală.

„Știind ce armată uriașă se află pe câmpul de luptă, știind, de asemenea, și ce s-ar fi întâmplat dacă turcii ar fi câștigat, iar el ar fi fost de partea celui învins, nu și-a făcut public sprijinul pentru ruși. Boierii lui au fost de acord. «Este periculos să te declari cu Rusia, până când armata țarului nu trece Dunărea», l-au sfătuit ei. Când armata turcă a trecut prima Dunărea, Brâncoveanu s-a hotărât. Tocmai când marele vizir, informat de trădarea domnitorului, ordona arestarea lui, Brâncoveanu a schimbat brusc tabăra. Folosind ca pretext o scrisoare de la Petru, al cărei ton, a spus el, l-a ofensat, Brâncoveanu a anunțat că nu se mai consideră legat de tratatul secret cu țarul și le-a înmânat turcilor proviziile adunate pentru armata rusă cu banii lui Petru. Această trădare a avut efecte imediate și catastrofale asupra campaniei ruse. Proviziile dispăruseră, iar moldovenii nu puteau suplini deficitul”, precizează istoricul Robert K. Massie în aceeași lucrare.

O ură neîmpăcată de la tron și de la văduvă

În plus, puțin cunoscut publicului larg este faptul că Brâncoveanu era un dușman neîmpăcat al lui Dimitrie Cantemir. Al Cantemireștilor, în general. Și totul a pornit de la dorința de putere și luptele pentru influență și tron. Pe scurt, Constantin Brâncoveanu nu dorea ca cei din neamul Cantemireștilor să ajungă pe tronul Moldovei, considerându-i oameni nesiguri și de condiție modestă.

11 iulie: Dimitrie Cantemir, mintea strălucită care a cucerit Berlinul

„În viziunea noastră, conflictul dintre Constantin Brâncoveanu și familia Cantemir a apărut deja la începutul anilor 1690, atunci când se hotăra problema înscăunării pe tronul Țării Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, după moartea tatălui său, Constantin. În lupta pentru scaunul domnesc al Moldovei, familia Cantemir și susținătorii ei au suferit o înfrângere în fața lui C. Brâncoveanu, care a reușit să-l aducă la domnie pe protejatul său – Gheorghe Duca. Situația s-a schimbat însă radical peste câțiva ani, când, după moartea sultanului Murat al II-lea, creditele și susținerea politică a domnitorului Țării Românești la Sublima Poartă au slăbit, fapt care a permis reprezentanților familiei Cantemir să-și ia revanșa. În pofida mai multor piedici puse de C. Brâncoveanu, pe tronul domnesc al Moldovei a urcat Antioh, fratele mai mare al lui Dimitrie”, precizează Victor Țvircun, doctor habilitat în pedagogie, în lucrarea „Dimitrie Cantemir și Constantin Brâncoveanu. Istoria rivalității”.

Dimitrie Cantemir Foto: portert din Descriptio Moldaviae

Conflictul s-a mutat la Constantinopol, iar Brâncoveanu a plătit bani grei pentru a-l pierde pe Dimitrie Cantemir. Omul de încredere al principelui valah l-a trădat și așa a scăpat basma curată domnitorul Moldovei. Totodată, conflictul s-a adâncit și de la o văduvă. Ca să fim mai preciși, este vorba despre Maria, soția fostului domnitor valah Șerban Cantacuzino. Brâncoveanu îi purta sâmbetele și a băgat-o, împreună cu toți copiii ei, inclusiv fiica Casandra, la închisoare. Le amenința pe bietele femei cu execuția dacă nu-i plătesc mai multe pungi de galbeni.

„C. Brâncoveanu a participat activ la complotul împotriva lui Șerban Cantacuzino, soldat cu omorul acestuia, iar ulterior a întreprins un șir de acțiuni denigratoare împotriva văduvei lui și a familiei ei. După cum mărturisesc contemporanii, «C. Brâncoveanu, după ce a obținut puterea în Țară, a pus pe văduva lui Șerban cu unicul fecior și trei fiice în închisoare, amenințându-le că le va aduce nu numai pagube materiale, dar le va lua și viața în cazul în care nu-i vor achita 25 de mii de pungi de galbeni, bani pe care el, chipurile, i-a plătit Porții pentru a-i scăpa de extrădarea la Constantinopol». Fiind plasată în mănăstirea Cotroceni împreună cu copiii, Maria a fost nevoită să apeleze după ajutor la împăratul Leopold. Răspunsul din Viena a venit neîntârziat: un detașament de cavalerie de circa șapte mii de ostași, sub comanda generalului Donat Heissler, a sosit la Cotroceni pentru a elibera familia văduvei și a o conduce la Cronștadt (Brașov)”, preciza Victor Țvircun, în aceeași lucrare.

Ei bine, Dimitrie Cantemir a luat-o de nevastă pe Casandra, fiica Mariei, văduva lui Șerban Cantacuzino, iar rivalitatea a căpătat alte proporții. În orice caz, trădarea lui Brâncoveanu, în preajma bătăliei de la Stănilești, a fost unul dintre factorii decisivi care au condus la instaurarea regimurilor fanariote. Otomanii câștigă războiul cu rușii și își întăresc poziția în Principate. Au dat în vileag și trădarea lui Cantemir, dar și politica duplicitară a lui Brâncoveanu. În acest context, au ales să exercite un control total asupra Principatelor și să aducă domnii fanarioți.