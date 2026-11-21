Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare cod galben de ninsori și viscol pentru zonele montane, valabilă până duminică seară. În nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.400 de metri, se va depune un strat de zăpadă de până la 10 centimetri, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri.

Cod galben de ninsori și viscol. Foto: Mediafax

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avertizarea este valabilă până duminică, la ora 22:00. În acest interval, la munte, în general la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor atinge viteze de 80-100 km/h.

Sâmbătă, în nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.400 de metri, vor fi ninsori viscolite. Meteorologii estimează că stratul de zăpadă va avea între 5 și 10 centimetri. Vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar pe creste, rafalele pot ajunge la 80-100 km/h. Din cauza viscolului, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Foto: ANM

Tot sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare și în regiunea Moldovei, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h.

Drumarii le recomandă șoferilor să evite deplasările dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă.