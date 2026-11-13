 Vreme mai caldă decât în mod obișnuit în următoarea lună. Unde sunt anunțate ploi peste medie | adevarul.ro
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Vreme mai caldă decât în mod obișnuit în următoarea lună. Unde sunt anunțate ploi peste medie

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România va avea parte de temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, în următoarele patru săptămâni. Singura excepție este intervalul 23-30 noiembrie, când valorile termice vor fi apropiate de mediile climatologice.

În privința precipitațiilor, acestea vor depăși nivelul obișnuit în vestul țării în prima săptămână, urmând ca ulterior să se încadreze, în general, în limitele normale, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Vreme mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele patru săptămâni.
Vreme mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele patru săptămâni. Foto: Pixabay

Săptămâna 16-23 noiembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă în aproape toate regiunile, cu abateri mai evidente în estul și sud-estul țării.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități peste normal în jumătatea vestică a României, în special în zonele din apropierea graniței de vest. În celelalte regiuni, ploile se vor încadra, în general, în valorile specifice perioadei, cu posibilitatea unui ușor excedent în nord-est.

Săptămâna 23-30 noiembrie

Regimul termic va reveni la valori apropiate de mediile climatologice pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Și cantitățile de precipitații vor fi, în cea mai mare parte a teritoriului, apropiate de cele normale. În vestul țării ar putea fi înregistrat un ușor excedent pluviometric.

Săptămâna 30 noiembrie - 7 decembrie

Meteorologii prognozează temperaturi medii ușor peste valorile obișnuite pentru începutul lunii decembrie, în toate regiunile țării.

În schimb, precipitațiile nu vor avea abateri importante de la normalul perioadei, cantitățile estimate urmând să fie apropiate de mediile climatologice în cea mai mare parte a României.

Săptămâna 7-14 decembrie

Vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații sunt estimate să se mențină în jurul valorilor normale pentru intervalul respectiv, în toate regiunile țării.

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