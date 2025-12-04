Prognoza meteo, 4 decembrie: temperaturi neobișnuit de ridicate. Cum va fi vremea în weekend

Ziua de joi aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la început de decembrie. Totuși, următoarele zile pregătesc o schimbare: vreme mai rece și ploi în cea mai mare parte a țării.

Ziua începe cu ceață în zonele joase, dar pe parcursul dimineții atmosfera se înseninează în vest, nord-vest și centru. În restul teritoriului rămâne destul de înnorat, cu șanse de ploaie slabă. Temperaturile cresc față de miercuri, maximele depășind 10°C aproape peste tot, iar pe litoral ajung chiar la 16°C.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea rămâne mohorâtă. „Dimineața avem ceață, iar mai târziu sunt posibile ploi slabe”, transmit meteorologii. Se încălzește ușor, cu valori de aproximativ 16°C la malul mării.

Moldova: norii persistă, posibilă burniță

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit aproape toată ziua. „La început sunt condiții de ceață în zonele joase, apoi e posibil să picure trecător”. Temperaturile urcă până la 14°C.

În nordul Moldovei și în Bucovina, ceața domină primele ore ale zilei, urmată de înnorări și ploi slabe. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile se opresc la 13°C.

Transilvania și Banat: soare la amiază, vânt puternic în sudul Banatului

În nordul Transilvaniei și Maramureș, dimineața este înnorată, însă amiaza aduce soare. Maximele ajung la 13°C, peste media perioadei. În vestul țării, vremea rămâne caldă și plăcută, cu soare și câțiva nori.

În sudul Banatului, vântul se intensifică serios, cu rafale ce pot atinge 80 km/h. Spre noapte apar nori de ploaie.

În restul Transilvaniei, ziua este predominant însorită, cu ceață în depresiuni la primele ore. „Vântul agită atmosfera, iar pe crestele Meridionalilor pot apărea lapoviță și ninsoare”, avertizează meteorologii. Maximele rămân în jur de 13°C.

Oltenia și sudul țării: cer închis și umezeală

În Oltenia, cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Se semnalează burniță sau ploi trecătoare, ceață dimineața și multă umezeală în zonele joase. Vântul se întețește, iar temperatura maximă atinge 12°C.

Sudul țării are un tablou asemănător: nori, ceață matinală și câțiva stropi de ploaie pe alocuri. Vântul devine activ, iar temperaturile rămân apropiate de cele de miercuri.

București: vreme mohorâtă, dar mai caldă decât normal

În Capitală persistă atmosfera închisă, însă șansele de ploaie sunt reduse. „Vântul este ceva mai activ, iar maxima atinge 12 grade. Acum ar trebui să fie cel mult 6 grade în zona Capitalei”, spun specialiștii.

Vineri, cerul rămâne acoperit, cu posibile ploi slabe sau burniță și vânt mai puternic. Maxima scade la 10°C.

Sâmbătă se răcește considerabil: cel mult 7°C, cu nori, ploi slabe și vânt persistent. Duminică, cerul rămâne închis, iar maxima ajunge la 8°C, cu probabilitate redusă de precipitații.

La munte: mai cald decât normal, cu ploi și fulgi izolați

La munte, temperaturile continuă să fie mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Sunt anunțate ploi slabe în unele masive, iar la altitudini mari pot apărea fulgi de zăpadă. Vântul bate tare pe creste.

Vineri, atmosfera rămâne închisă, cu ploi în masivele sudice și estice și lapoviță sau ninsoare la altitudini mari. Vântul persistă în zonele înalte din sud-vest.

Sâmbătă urmează o zi în continuare caldă, cu înnorări și ploi slabe în Munții Banatului și în Meridionali. Duminică, temperaturile se mențin ridicate, cerul rămâne acoperit, iar precipitațiile apar doar izolat și trecător.