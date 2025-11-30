Vremea duminică, 30 noiembrie. Mai multe județe se află sub cod galben de ploi

Duminică, 30 noiembrie, mai multe județe se află sub cod galben de ploi, iar la munte meteorologii au anunțat ninsori.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5-15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

De asemenea, în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, este anunțat un cod galben de ploi.

În aceste zone, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în sudul și sud-estul teritoriului, unde vitezele vor atinge în general 40...50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 2 și 13 grade, cele mai ridicate valori fiind pe litoral. Minimele vor fi cuprinse între -1 și 7 grade. Izolat dimineața și local noaptea se va forma ceață.

În București, cerul va fi noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 3...5 grade.