Prognoza meteo pentru 3 decembrie: vreme mohorâtă în mare parte din țară, cu ploi slabe, burniță și ceață locală

Meteorologii anunță pentru miercuri, 3 decembrie, o vreme capricioasă. Ploile slabe și burnița vor afecta mai ales regiunile extracarpatice, iar dimineața și noaptea se vor semnala condiții de ceață locală.

Potrivit ANM, miercuri, 3 decembrie, cerul va fi predominant înnorat în regiunile extracarpatice, unde pe arii restrânse vor fi așteptate ploi slabe sau burniță. În restul țării, cerul va prezenta înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi izolate și slabe. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, vor cădea precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în zona montană înaltă, unde vitezele vor atinge în general 40–50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 14 grade Celsius, iar cele minime între -1 și 10 grade, cele mai ridicate valori fiind înregistrate pe litoral. Dimineața și noaptea vor fi condiții favorabile pentru ceață, locală în majoritatea regiunilor.

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar spre seară și la începutul nopții se pot semnala ploi slabe. Vântul va avea intensitate slabă și moderată, iar temperaturile vor oscila între 5 și 10 grade Celsius. Dimineața și noaptea, locuitorii Capitalei trebuie să fie precauți din cauza ceții.

Meteorologii recomandă prudență șoferilor, în special în zonele cu ceață și pe drumurile montane unde vântul va sufla cu putere.