Marți, 2 Decembrie 2025
Vremea marți, 2 decembrie. Ceață dimineața și seara, vânt moderat în sud-vest și nori în toată țara

Publicat:

Cerul rămâne acoperit în estul țării marți, 2 decembrie, iar în Capitală se anunță din nou ceață și înnorări persistente.

FOTO Arhivă

În estul țării, înnorările vor fi persistente, în timp ce în restul regiunilor cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Spre seară și noaptea, pe arii restrânse va ploua slab sau va apărea burnița în vest, iar pe crestele montane sunt posibile precipitații mixte, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

În zonele joase din vest și sud se va semnala ceață și nebulozitate stratiformă, mai ales dimineața și în timpul nopții.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în sud-vest sunt posibile rafale de 40–50 km/h în a doua parte a intervalului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 12 grade, iar minimele între –2 și 7 grade.

Vremea în Capitală

În București, cerul va fi temporar noros, cu nebulozitate stratiformă și ceață în prima parte a zilei și din nou în cursul nopții.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 10 grade, iar minima de 2–3 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

Meteo

