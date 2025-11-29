Cod galben de ceață în zeci de localități din cinci județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă, 29 noiembrie, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață, valabile până la ora 12:00, pentru localități din județele Botoșani, Iași, Vaslui, Brașov și Sibiu.

Potrivit meteorologilor de la ANM, în zone din judeţul Botoşani (localităţile: Dorohoi, Hudeşti, Ştefăneşti, Coţuşca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuţi-Prut, Ibăneşti, Şendriceni, Călăraşi, Cristineşti, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Mileanca, Pomârla, Santa Mare, Ştiubieni, Darabani, Drăguşeni, Dobârceni, Corlăteni, Mihălăşeni, Cordăreni, Viişoara, Ripiceni, Conceşti, Româneşti, Mitoc, Dimăcheni, Adăşeni), ceața va determina vizibilitate scăzută, local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Condiții similare se vor înregistra și în județul Iași, unde ceața afectează localitățile: Paşcani, Târgu Frumos, Belceşti, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinţi, Lespezi, Hălăuceşti, Leţcani, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Popricani, Şipote, Erbiceni, Vânători, Bălţaţi, Cepleniţa, Vlădeni, Dumeşti, Strunga, Ion Neculce, Sineşti, Bivolari, Andrieşeni, Todireşti, Focuri, Mogoşeşti-Siret, Popeşti, Lungani, Oţeleni, Victoria, Brăeşti, Probota, Ţigănăşi, Rediu, Trifeşti, Gropniţa, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Movileni, Balş, Heleşteni, Hărmăneşti, Româneşti, Fântânele, Costeşti, Roşcani, Cucuteni.

Avertizări de ceaţă sunt în vigoare şi pentru Vaslui, în localităţi precum Bârlad, Murgeni, Fălciu, Berezeni, Iana, Tutova, Griviţa, Pogana şi Bogdăneşti, dar şi pentru zone din Braşov (Făgăraş, Mândra, Viştea, Voila, Ucea, Beclean) şi Sibiu (Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Boiţa, Cârţa, Porumbacu de Jos).

ANM reaminteşte că avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene imediate şi au o valabilitate de maximum şase ore.

În acest weekend vremea se înrăutățește, cu ploi abundente în sud și sud-est, lapoviță și ninsoare la munte, vânt moderat și temperaturi în scădere, inclusiv în Capitală. Sâmbătă, vremea va fi închisă, iar valorile termice se vor situa în general în jurul normelor în vest și sud-vest și mai mari față de acestea în rest.