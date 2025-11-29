search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Prognoza meteo de weekend. Ploi și vânt puternic în toată țara, la munte apare ninsoarea

Publicat:

În acest weekend vremea se înrăutățește, cu ploi abundente în sud și sud-est, lapoviță și ninsoare la munte, vânt moderat și temperaturi în scădere, inclusiv în Capitală.

Ploile cuprind toată țara în acest weekend FOTO Arhivă
Ploile cuprind toată țara în acest weekend FOTO Arhivă

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, vremea va fi închisă, iar valorile termice se vor situa în general în jurul normelor în vest și sud-vest și mai mari față de acestea în rest.

Va ploua în toate regiunile, dar pe arii mai extinse și însemnat cantitativ în sudul, sud-estul și parțial în centrul țării, unde se vor acumula local 15...20 l/mp, iar în Muntenia, nordul și estul Olteniei, în Carpații Meridionali și de Curbură, posibil și în Dobrogea, 25...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

În Carpații Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1500 m, dar și pe crestele din restul zonei montane vor predomina lapovița și ninsoarea.

Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în sud-sud-estul țării, cu rafale în general de 45...50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 16 grade, cu cele mai mari valori pe litoral, iar cele minime se vor situa între 0 și 11 grade.

Vremea duminică

Următoarea zi, pe 30 noiembrie, vremea va fi în general închisă, dar se va ameliora sub aspectul intensității ploilor față de zilele precedente.

În centrul, nord-estul țării și pe arii restrânse în rest temporar va ploua slab cantitativ și doar cu precădere în zona Moldovei, izolat vor mai fi cantități de apă de 10...15 l/mp.

În zona montană, la altitudini de peste 1800 m vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în sudul și sud-estul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 13 grade, iar cele minime între -3 și 7 grade.

Vremea în Capitală

Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Duminică, în Capitală, Înnorările vor persista pe aproape tot parcursul intervalului și trecător va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade

Meteo

