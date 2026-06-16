Județele aflate sub Cod galben de furtuni: meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

Vremea se schimbă radical în nordul țării, unde meteorologii au emis Cod galben de furtuni. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină în 13 județe.



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 16 iunie, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 -18 iunie, ora 02:00, pentru 13 județe din nordul țării. Fenomenele vizate sunt averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, precum și posibile vijelii și căderi de grindină.

Zonele afectate sunt Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și nordul Moldovei, unde vremea se va deteriora semnificativ începând de miercuri la prânz.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va fi accentuată, cu episoade frecvente de ploi torențiale și descărcări electrice, iar vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h. Pe arii restrânse, fenomenele pot căpăta aspect de vijelie, existând și risc de grindină de mici și medii dimensiuni, a transmis ANM.

Cantitățile de apă vor fi, în intervale scurte sau prin acumulare, de 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări rapide de apă și scurgeri pe versanți în zonele montane și deluroase.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea local și în după-amiaza zilei de marți, 16 iunie, în special în regiunile nordice, însă episodul principal de vreme severă este așteptat începând de miercuri.

Pentru intervalul 16 iunie, ora 09:00 –17 iunie, ora 09:00, vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, cu maxime de 27–28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar vântul va sufla slab și moderat. Minimele nocturne vor fi de 14–16 grade Celsius.

În Capitală, valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, cu o maximă de 30-31 de grade. Cerul va fi variabil și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.