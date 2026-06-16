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Vremea în România, 16 iunie: maxime de până la 30 de grade. Cod galben de ceață în județul Timiș

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Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

ANM anunță vreme apropiată de normal și ceață în zone din Timiș. FOTO: Arhivă
ANM anunță vreme apropiată de normal și ceață în zone din Timiș. FOTO: Arhivă

Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare. Pe arii restrânse la munte, în nordul și centrul țării, iar izolat și în restul regiunilor, sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Minimele nocturne vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi apropiată de normalul perioadei. Temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade, iar minima se va situa între 14 și 16 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei, când vor exista condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Cod galben de ceață în Timiș

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare cod galben de ceață pentru zona joasă a județului Timiș, valabilă până la ora 09:00.

Potrivit meteorologilor, ceața determină reducerea vizibilității local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Avertizarea vizează numeroase localități din județ, printre care Timișoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Buziaș, Făget, Deta, Gătaia, Giroc, Dumbrăvița, Moșnița Nouă, Ghiroda, Săcălaz, Sânandrei, Peciu Nou, Ciacova, Comloșu Mare și Lovrin.

Meteorologii recomandă prudență în trafic din cauza vizibilității reduse.

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