Pericol de inundații pe râuri din cinci județe. Hidrologii au emis o nouă avertizare

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis sâmbătă, 13 iunie, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până duminică la ora 12:00, pentru râuri din cinci județe.

Potrivit hidrologilor, avertizarea vizează râul Cricovul Sărat - cursul inferior, în județele Prahova şi Ialomița, râul Buzău pe sectorul aval de staţia hidrometrică Baniţa, în judeţele Buzău şi Brăila, precum şi râul Râmnicu Sărat, în bazinul aval de staţia hidrometrică Puieşti, în judeţele Vrancea şi Buzău.

În intervalul 13 iunie, ora 9:00 - 14 iunie, ora 12:00, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, sunt prognozate creşteri de debite şi niveluri pe râurile din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Hidrologii recomandă monitorizarea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi precizează că prognoza va fi actualizată în funcţie de evoluţia fenomenelor.

Vineri, furtunile puternice au afectat mai multe județe din România, lăsând în urmă inundații, drumuri distruse și pagube însemnate, inclusiv în agricultură.

În județul Bacău, în localitatea Cucuieți (comuna Dofteana), un pârâu blocat de aluviuni s-a revărsat și a distrus drumul local, după ce crengile adunate la un podeț au amplificat debitul apei, potrivit Știrilor ProTV.

Localnicii spun că nivelul apei a depășit un metru și jumătate, iar mulți au rămas izolați în locuințe de teamă.

În comuna Dărmănești, apa a pătruns în gospodării, iar pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea acesteia.