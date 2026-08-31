 Ultima zi a verii calendaristice, marcată de temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor țării. Se anunță și disconfort termic | adevarul.ro
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Ultima zi a verii calendaristice, marcată de temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor țării. Se anunță și disconfort termic

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Vremea se menține călduroasă în ultima zi de vară calendaristică, iar în mai multe regiuni temperaturile vor ajunge la pragul caniculei. Luni, 31 august, maximele vor urca până la 37 de grade în vestul țării, în timp ce pe litoral vor fi cel mult 28 de grade.

Femei în soare
Canicula se întoarce Foto: Shutterstock

Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor și local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane, unde pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată, cu cantități de apă de 2...6 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin.

Noaptea, înnorările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei. Vor fi averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor ajunge la 5...10 l/mp și izolat vor depăși 15 l/mp. Vor fi și condiții de grindină, potrivit Observator.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice. În timpul ploilor, rafalele vor atinge în general viteze de 40...45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade, izolat, în Câmpia de Vest. Minimele vor coborî până la 10 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea se va forma ceață.

În București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 32...33 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 17 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, iar cele minime între 18 și 20 de grade. Noaptea, trecător, se va forma ceață.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.

La munte, pe parcursul zilei, cerul va fi variabil și pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată, cu cantități de apă de 2...6 l/mp.

Noaptea, înnorările se vor accentua treptat, iar mai ales în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali vor fi averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat vor depăși 15 l/mp. Vor fi și condiții de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când vitezele vor ajunge în general la 40...45 km/h. Valorile de temperatură vor fi în ușoară creștere.

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