 Cod Galben de caniculă: județele în care temperaturile ating 36 de grade. Cum va fi vremea în București | adevarul.ro
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Cod Galben de caniculă: județele în care temperaturile ating 36 de grade. Cum va fi vremea în București

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Vremea se încălzește accentuat azi, 10 august, iar temperaturile vor ajunge până la 35-36 de grade în vestul țării, unde disconfortul termic va fi ridicat. În restul regiunilor, vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, cu cer mai mult senin și doar izolat ploi slabe de scurtă durată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod Galben de caniculă, valabilă în intervalul 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00. 

Vremea se încălzește în România. Temperaturile ajung la 36 de grade în vest. FOTO: Arhivă
Vremea se încălzește în România. Temperaturile ajung la 36 de grade în vest. FOTO: Arhivă

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 35-36 de grade în Câmpia de Vest.

Valul de căldură se va extinde treptat în majoritatea regiunilor pe parcursul următoarelor zile.

Luni, 10 august, atenționarea de Cod Galben vizează în mod special vestul și nord-vestul țării, mai exact județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. În aceste zone va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor atinge 33-34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, respectiv 34-36 de grade în Banat și Crișana, în timp ce noaptea va fi tropicală în dealurile vestice, cu minime de 21-23 de grade. În primele ore ale zilei vor fi unele înnorări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după-amiaza acestea vor apărea și în zonele montane. Doar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și noaptea, în special în depresiuni, se poate forma ceață.

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Marți, 11 august, căldura se va intensifica extrem de mult, iar canicula va cuprinde vestul, nord-vestul, sudul și, pe arii restrânse, restul teritoriului, ajungându-se la valori critice de 37...38 de grade în Câmpia de Vest.

Miercuri, 12 august, valul de căldură se va restrânge treptat, menținându-se local doar în regiunile din sud și sud-vest.

Vremea în București: temperaturile scad spre finalul săptămânii

În Capitală va fi o zi frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă va ajunge la 31-33 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-19 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Marți, 11 august, căldura se accentuează în București. Temperaturile maxime vor urca la 35-36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 17-20 de grade.

Miercuri, temperaturile vor scădea ușor, dar vremea va rămâne călduroasă, cu maxime de 32-34 de grade. Noaptea sunt posibile averse slabe.

Joi, 13 august, valorile termice vor coborî la 29-30 de grade în Capitală. Sunt posibile ploi slabe în primele ore ale zilei, după care cerul va deveni variabil.

Vineri și sâmbătă, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime de aproximativ 29, respectiv 30 de grade. Duminică, valorile termice vor crește ușor, până la 31-32 de grade.

Cum va fi la munte și la mare

La munte, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Vor exista înnorări temporare, însă doar izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată.

Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade, iar cele minime între 19 și 22 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 24-26 de grade.

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