Meteorologii au emis mai multe avertizări de cod galben și portocaliu de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile luni și marți, 23-24 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării. Rafalele vor ajunge la 120 km/h la munte. Între timp, autoritățile au anunțat că o porțiune din DN 67C Transalpina s-a închis din cauza căderilor abundente de zăpadă.

UPDATE 12.15 O porțiune din Transalpina s-a închis

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că începând de luni, 23 noiembrie, se închide circulația rutieră pe DN67C, pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt, din cauza căderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

„Restricția va fi menținută până la ameliorarea condițiilor meteorologice și este necesară pentru siguranța participanților la trafic. În zona respectivă, caracterizată prin curbe și declivități accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat”, adaugă instituția citată.

DRDP Craiova precizează că sectorul afectat este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate și nu are locuințe sau imobile locuite.

Deszăpezirea va fi reluată după oprirea ninsorii, când condițiile vor permite intervenția în siguranță.

„Facem apel la conducătorii auto să respecte restricțiile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul de drum închis circulației.”

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologi (ANM), în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații temporare. La munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în timp ce în Maramureș, Transilvania și zonele deluroase va ploua inițial, urmând ca precipitațiile să se transforme în lapoviță și ninsoare.

În restul teritoriului vor predomina ploile. Stratul de zăpadă va ajunge la 10-20 de centimetri la munte și la 2-6 centimetri, pe alocuri, în zonele deluroase din centrul și nordul țării.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 80-100 km/h.

Ninsorile vor fi viscolite la munte și, temporar, în zonele joase din centrul și nordul țării. Vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord, iar marți și în sudul țării.

Cod portocaliu de viscol la munte

ANM a emis și un cod galben de ninsori viscolite pentru Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură, valabil luni, între orele 10:00 și 2:00. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri, iar vântul va sufla cu 60-90 km/h.

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Totodată, la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură va fi în vigoare un cod portocaliu de viscol puternic. Rafalele vor ajunge la 100-120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Avertizarea este valabilă de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00.

Luni, până la ora 2:00, va fi cod galben de intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea. Rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Foto: ANM

Marți, între orele 2:00 și 10:00, un alt cod galben de ninsori viscolite va viza Carpații Meridionali și de Curbură, unde vântul va sufla cu 60-90 km/h.

În aceeași zi, între orele 10:00 și 20:00, avertizarea de cod galben de viscol va rămâne valabilă pentru Carpații Meridionali și local pentru Carpații Orientali.

Foto: ANM

Totodată, vor fi intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei și vestul Moldovei, cu rafale de 50-70 km/h.

Meteorologii avertizează că vântul va continua să se intensifice local în Carpații Meridionali și Orientali și în noaptea de marți spre miercuri, 24 spre 25 noiembrie.