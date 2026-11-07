 Ceață densă în mai multe județe. Vizibilitatea scade pe alocuri sub 50 de metri. Situația pe autostrăzile și drumurile naționale din țară | adevarul.ro
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Ceață densă în mai multe județe. Vizibilitatea scade pe alocuri sub 50 de metri. Situația pe autostrăzile și drumurile naționale din țară

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Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliţiei Române avertizează șoferii, sâmbătă dimineață, că ceața reduce semnificativ vizibilitatea pe mai multe artere rutiere din patru județe ale țării. În unele zone, vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri.

Ceața impune o conduită preventivă
Ceața impune o conduită preventivă Foto: Shutterstock

„Nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara și Mehedinți”, a transmis sâmbătă, 7 noiembrie, Centrul INFOTRAFIC.

Pe arterele rutiere importante, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Bacău, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, circulația se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună, valorile de trafic fiind normale.

Polițiștii reamintesc totodată că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația rutieră rămâne închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea) și pe DN 7C Transfăgărășan, între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu), pe sectorul kilometric 108+000 metri - 130+800 metri.

De asemenea, în perioada 28 octombrie – 04 decembrie 2026, se execută lucrări de reparație la rosturile de dilatație, pe DN 5 Giurgiu – Ruse, la km. 64+884 metri, după cum urmează:

„Etapa 1: trafic alternativ dirijat cu semafoare, pe maximum 1/2 din calea 1 (sens Giurgiu - Ruse), în perioada 28.10.2026 – 13.11.2026;

Etapa 2: trafic alternativ dirijat cu semafoare, pe maximum 1/2 din calea 2 (sens Ruse - Giurgiu), în perioada 13.11.2026 – 04.12.2026.

Circulația rutieră este restricționată atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții”, mai precizează Centrul INFOTRAFIC.

Recomandări pentru șofat pe timp de ceață

Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice.

„Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă”, transmite Poliția Română

Cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea, atrage atenția Centrul INFOTRAFIC.

„Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, reamintesc oamenii legii.

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