Ianis Hagi a reușit una dintre cele mai frumoase execuții ale etapei în campionatul Turciei. Mijlocașul român a ieșit la rampă în duelul dintre Alanyaspor și Konyaspor, unde a marcat fabulos printr-o lovitură liberă transformată într-un gol de zile mari.

Ianis Hagi Foto: Instagram @alanyaspor

Internaționalul a avut nevoie de numai 15 minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor. În partida disputată vineri, 27 noiembrie, pe teren propriu, Ianis a demonstrat că execuțiile de la fazele fixe rămân unul dintre punctele sale forte. Șutul său precis a trimis mingea în plasă și a ridicat spectatorii în picioare.

Bucurie specială după golul spectaculos

După ce a înscris, fotbalistul lui Alanyaspor a sărbătorit într-un mod care a atras imediat atenția. Ianis și-a mișcat mâna din încheietură, gest asemănător celui folosit în trecut de Zinedine Zidane atunci când era impresionat de o execuție tehnică. Românul a avut toate motivele să se bucure, având în vedere frumusețea golului reușit.

Ultima sa reușită, în martie

Reușita este importantă și prin prisma perioadei în care Ianis nu mai găsise drumul spre poartă pentru formația turcă. Ultimul său gol pentru Alanyaspor venise pe 14 martie 2026, într-un meci cu Goztepe, încheiat la egalitate, 2-2. Și atunci, internaționalul român punctase tot în urma unei lovituri libere.