Transportul maritim de pasageri a atins un nivel record în Uniunea Europeană în 2025, când porturile au înregistrat 423,4 milioane de îmbarcări și debarcări, potrivit datelor publicate vineri, 27 noiembrie, de Eurostat. România nu înregistrează trafic în statisticile europene, în condițiile în care dispune la Constanța de un terminal destinat pasagerilor.

Transportul maritim de pasageri a atins un nivel record în Europa. Foto: arhivă

O eventuală rută maritimă între Constanța și Varna ar putea genera încasări de 672.000 de euro pe sezon, la un grad de ocupare de 70%, potrivit unei simulări realizate de „Adevărul Financiar”.

Italia a înregistrat cel mai mare trafic maritim de pasageri în 2025, cu 96,5 milioane de îmbarcări și debarcări, urmată de Grecia, cu 81,2 milioane, și Danemarca, cu 42,1 milioane. Cele trei țări au concentrat aproximativ 52% din traficul maritim de pasageri din Uniunea Europeană.

Față de anul precedent, porturile europene au înregistrat cu 5,5 milioane mai multe îmbarcări și debarcări, depășind inclusiv nivelul din 2019, înainte de pandemie.

În Bulgaria, porturile au înregistrat aproximativ 200.000 de îmbarcări și debarcări de pasageri atât în 2023, cât și în 2024, potrivit publicației Eurostat „Key figures on European transport - 2025 edition”.

Terminalul din Constanța a funcționat la numai 3,3% din capacitate

Problemele privind dezvoltarea transportului maritim de pasageri au fost semnalate de Curtea de Conturi într-un audit publicat în 2024, care a vizat activitatea Portului Constanța în perioada 2016-2022.

„Terminalul de pasageri al Portului Constanța a fost subutilizat în perioada auditată”, au constatat auditorii.

Terminalul are o capacitate de operare de 100.000 de pasageri anual, însă în cei șapte ani analizați prin port au trecut doar 23.083 de pasageri. Media anuală a fost de aproximativ 3.300 de persoane, echivalentul a 3,3% din capacitatea disponibilă.

În 2016, portul a înregistrat 8.629 de pasageri, iar în 2022 numărul acestora a coborât la 2.161. Scăderea începuse înainte de pandemie, în 2019 fiind înregistrați cu peste 46% mai puțini pasageri decât în 2016.

Curtea de Conturi a identificat probleme și în privința investițiilor. Proiectele prevăzute în Master Planul Portului Constanța au fost realizate în proporție de numai 10,53% în perioada analizată. Totodată, dintre cele 100 de obiective de investiții asumate de operatorii economici care aveau contracte de închiriere, doar 59 au fost finalizate.

Cât ar putea costa o călătorie pe mare între Constanța și Varna

Potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria, unitățile de cazare din țara vecină au înregistrat 984.092 de sosiri ale vizitatorilor români în 2025, care au cumulat peste 3,55 milioane de înnoptări. Românii au reprezentat aproximativ 23,8% din totalul sosirilor vizitatorilor străini.

Într-un scenariu ipotetic, o navă cu 200 de locuri, care ar efectua trei curse dus-întors pe săptămână, timp de 20 de săptămâni, la un tarif de 40 de euro pe sens, ar putea pune în vânzare 24.000 de bilete într-un sezon.

La un grad de ocupare de 50%, încasările ar ajunge la 480.000 de euro, iar la un grad de ocupare de 70%, acestea ar crește la 672.000 de euro.

Pentru o familie de patru persoane, o călătorie dus-întors ar costa 320 de euro, la tariful utilizat în simulare.

Fondurile europene ar putea sprijini dezvoltarea transportului maritim

Programul Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 prevede o alocare de 17,6 milioane de euro pentru prioritatea dedicată conectivității regionale. Printre acțiunile incluse în program se numără elaborarea unor studii comune de fezabilitate pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și Marea Neagră.

Potrivit Forțelor Navale Române, în perioada 6-18 noiembrie 2026 a avut loc cea de-a XIII-a activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine MCM Black Sea, format din România, Bulgaria și Turcia.