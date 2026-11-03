Urmează o săptămână mai rece decât normalul perioadei. Când se schimbă vremea. Prognoza până la începutul iernii

Începutul lunii noiembrie vine cu temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară, însă vremea va intra treptat într-un proces de încălzire, arată prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 2-30 noiembrie.

Estimările pentru săptămâna 02.11.2026 – 09.11.202 Foto: ANM

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie

„Este estimată media săptămânală a abaterilortemperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025”, precizează ANM.

Cum va fi vremea în perioada 2-9 noiembrie

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în săptămâna 2-9 noiembrie, temperaturile se vor menține sub mediile climatologice în toate regiunile României.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, sud-esticeși local în cele centrale și estice, iar în cele vestice și nordice va fi deficitar”, precizează ANM.

Cum va fi vremea în perioada 9-16 noiembrie

În perioada 9-16 noiembrie, valorile termice vor reveni la niveluri apropiate de cele specifice sezonului în toate zonele țării.

„Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, arată ANM.

Cum va fi vremea în perioada 16-23 noiembrie

Pentru săptămâna 16-23 noiembrie, specialiștii estimează o vreme apropiată de normalul climatologic atât din punct de vedere al temperaturilor, cât și al precipitațiilor, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în perioada 23-30 noiembrie

În ultima săptămână a lunii, între 23 și 30 noiembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în vestul țării și local în centrul și nord-estul României. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru finalul toamnei.

„Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, precizează ANM.

Cod Roșu, marți, în județul Constanța

Amintim că mai multe localități din județul Constanța s-au confruntat în ultimele 24 de ore cu efectele ploilor abundente, pompierii intervenind pentru îndepărtarea copacilor doborâți de vânt și evacuarea apei din gospodării afectate de inundații.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, marți dimineață, la ora 05:10, a fost emis un mesaj RO-ALERT de Cod Roșu de precipitații pentru localitățile 23 August, Mangalia și Limanu.

Circulația feroviară a fost închisă temporar marți dimineață între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat pe un sector de linie din județul Constanța, a anunțat CFR SA.