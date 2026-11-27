Comisia de Etică a Universității din Craiova a respins cele două sesizări care vizau suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, intitulată „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, susținută în 2009. Sesizările privind presupusul plagiat din teza de doctorat au fost respinse pentru că opiniile specialiștilor au fost contradictorii: doi specialiști au identificat plagiat, în timp ce alți șase au considerat că acuzațiile nu sunt întemeiate.

Radu Marinescu, după ce Comisia de etică a respins sesizările de plagiat: „Mă bucur” Foto: Inquam Photos / George Călin

După publicarea raportului, ministrul Justiției a reacționat pe Facebook și a susținut că decizia Comisiei confirmă nevinovăția sa. Marinescu a argumentat că fragmentele semnalate provin, în parte, din legislație și din terminologia juridică de specialitate, care nu pot fi reformulate.

„Comisia de etică a Universității din Craiova a respins cele două sesizări privind plagiatul lucrării mele de doctorat. Mă bucur că s-a constatat nevinovăția”, a scris Radu Marinescu.

Raportul final a fost aprobat la 27 noiembrie 2026 și analizează două sesizări, depuse în ianuarie 2026, referitoare la teza de doctorat a lui Radu Marinescu. Cele două sesizări au reclamat preluarea fără citare corespunzătoare a unor fragmente din lucrări publicate anterior. Una dintre sesizări susținea că cel puțin 140 de pagini din teză ar conține texte plagiate.

Ce a arătat verificarea antiplagiat

Universitatea a verificat teza cu programul iThenticate (Turnitin). Raportul inițial a indicat o similitudine de 45%, după eliminarea bibliografiei și a textelor citate.

Comisia a eliminat ulterior din calcul sursele publicate după susținerea tezei, iar procentul final de similitudine a ajuns la 41%. Acest procent indică similitudinea identificată de program, nu reprezintă, prin el însuși, un verdict de plagiat.

Ce au constatat specialiștii Comisiei

Doi specialiști consultați de Comisie au concluzionat că există plagiat. Primul a apreciat că în teză apar fragmente ample preluate integral sau cu modificări minore din lucrări anterioare, inclusiv note de subsol reproduse. Al doilea a identificat aproximativ 140 de pagini preluate fără atribuire corespunzătoare din trei lucrări publicate în 1996, 1998 și 2006. Acestea ar reprezenta aproximativ 56,68% din cele 247 de pagini ale tezei.

Ce a susținut apărarea

Radu Marinescu a contestat acuzațiile și a susținut că sesizările solicită o reevaluare a fondului științific al tezei, lucru pe care Comisia de Etică nu ar avea competența să îl facă.

Apărarea a prezentat șapte opinii ale unor specialiști. Potrivit raportului, șase dintre aceștia au argumentat că acuzația de plagiat este nefondată. Printre argumentele invocate s-au numărat faptul că unele pasaje ar reprezenta definiții legale, clasificări consacrate, prezentări istorice sau noțiuni comune în domeniul dreptului.

În reacția sa, ministrul Justiției a afirmat că preluarea unor formulări din acte normative sau folosirea noțiunilor juridice consacrate nu poate constitui plagiat. El a explicat că programele antiplagiat pot identifica automat asemenea pasaje drept texte similare, deși formulările respective nu pot fi modificate.

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„Nu poate fi plagiat conținutul unor legi sau hotărâri judecătorești, folosirea terminologiei de specialitate unice, a noțiunilor și definițiilor de specialitate curente. Chiar dacă softul anti plagiat le detectează automat ca texte copiate, ele sunt, de fapt, conținut unic, imutabil științific, doar nu puteai modifica textele de lege”, a transmis Radu Marinescu.

Ministrul a susținut și că a semnalat Comisiei de Etică existența unui posibil conflict de interese în cazul celor doi experți care au identificat plagiatul. În acest context, el a făcut referire la o propunere de numire într-o funcție importantă în stat, pe care afirmă că a respins-o în cadrul conducerii PSD.

„Am sesizat comisiei existența unui conflict de interese la cei doi experți auto-propuși, mai ales că, recent, în cadrul conducerii PSD am respins propunerea USR pentru ca soția unuia dintre ei să fie numită într-o funcție înaltă în stat”, a scris ministrul.

Marinescu a mai afirmat că teza sa a fost evaluată în urmă cu aproximativ 20 de ani, înainte de acordarea titlului de doctor.

„Mă bucur că situația s-a clarificat și înțeleg că asta e politică și că oamenii politici sunt expuși și unor asemenea atacuri gratuite, chiar și după 20 de ani de când o comisie și toate instituțiile competente au evaluat științific lucrarea și au decis acordarea titlului de doctor”, a adăugat acesta.

De ce Comisia nu a putut da un verdict clar

Comisia a ajuns în situația de a avea două opinii de specialitate care confirmau plagiatul și șase opinii din partea specialiștilor apărării care susțineau contrariul.

„În ceea ce priveşte suspiciunea de plagiat, invocată în cele două sesizări, conform punctelor de vedere transmise de doi specialişti, propuşi de Comisia de Etică Universitară, respectiv conform raportului obţinut cu programul iThenticate (Turnitin), s-a constatat existenţa acestuia. Pe de altă parte, în punctele de vedere transmise de alţi şase specialişti, propuşi de Apărare, s-a afirmat şi s-a argumentat că acuzaţia de plagiat este nefondată”, se arată în raport.

În raport, Comisia descrie rezultatul analizei drept o „profundă ambiguitate epistemologică”, iar concluzia finală drept o stare de „nedeterminare juridică”.

„Ca urmare, analiza Comisiei de Etică Universitară, referitoare la existenţa plagiatului sesizat, s-a finalizat cu rezultate caracterizate printr-o profundă ambiguitate epistemologică, concluzia finală plasându-se astfel într-o stare de nedeterminare juridică”, se mai precizează în document.

Un alt aspect important este că universitatea a constatat că Radu Marinescu nu mai face parte din comunitatea academică a instituției. A fost cadru didactic asociat în perioadele 2017–2018 și 2020–2025. Comisia a apreciat că, inclusiv dacă ar fi constatat existența plagiatului, nu ar fi putut propune sancțiunile prevăzute de regulamentele sale în cazul unei persoane care nu mai aparține comunității academice.

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„Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova hotărăşte: Respinge sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr. 76/14.01.2026, deoarece concluziile specialiştilor, referitoare la suspiciunea de plagiat a tezei de doctorat «Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil» (2009), elaborată de domnul R. M., sub coordonarea domnului prof. I. D., sunt contradictorii şi interpretabile. De asemenea, Comisia de Etică Universitară dispune finalizarea analizei dosarului nr. 1/2026”, se arată în hotărâre.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Suspiciunile privind lucrarea ministrului Justiției au fost prezentate public în luna ianuarie de publicația PressOne. Potrivit analizei acesteia, 56,68% dintre paginile tezei „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” ar conține texte preluate de la alți autori. Analiza indica 140 de pagini cu astfel de pasaje din totalul de 247.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Respingerea sesizărilor de către Comisia de Etică nu echivalează cu o constatare explicită că teza nu conține pasaje plagiate. Raportul consemnează existența unor evaluări divergente, iar hotărârea poate fi contestată la CNATDCU.