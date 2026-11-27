Partidele politice tradiționale din Franța riscă să fie eliminate din competiția pentru președinție la alegerile din aprilie-mai 2027, dacă nu reușesc să desemneze rapid un candidat capabil să concureze cu liderii extremei drepte și extremei stângi, relatează BBC.

Jean-Luc Mélenchon și Marine Le Pen Foto: X@MLP_officiel

Sondajele de opinie indică în mod constant o poziție dominantă pentru Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, în timp ce candidații formațiunilor de centru-dreapta și centru-stânga, reprezentând partidele tradiționale, pierd teren.

Teoretic, un candidat moderat care ar ajunge în turul al doilea, după primul scrutin din aprilie, ar avea șanse importante să câștige președinția două săptămâni mai târziu.

Motivul este că atât Marine Le Pen, cât și Jean-Luc Mélenchon se confruntă cu un nivel ridicat de respingere în rândul alegătorilor, în pofida susținerii de care beneficiază în propriile tabere.

Rivalitățile personale, lipsa unei strategii comune și diferențele de viziune politică au împiedicat însă până acum formarea unei alternative credibile.

„Jocul din centru este complet blocat. Susținătorii rațiunii și-au pierdut rațiunea”, afirmă François Fressoz, editorialist politic al publicației de stânga Le Monde.

Stânga moderată pierde teren în fața lui Mélenchon

În tabăra de stânga, formată din vechiul Partid Socialist și aliații săi, există cel puțin un consens în privința unui posibil candidat: europarlamentarul Raphaël Glucksmann.

Problema sa este că o parte dintre aliații pe care se baza în trecut – ecologiștii, comuniștii și alte formațiuni mici de stânga, precum și numeroși alegători socialiști – se apropie tot mai mult de Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului Franța Nesupusă (La France Insoumise – LFI).

În ultimele două săptămâni, lidera ecologiștilor, Marine Tondelier, majoritatea deputaților comuniști și fostul candidat socialist la președinție Benoît Hamon și-au anunțat apropierea de tabăra lui Mélenchon.

Un alt politician important al stângii, François Ruffin, s-a retras, la rândul său, din cursă, în condițiile în care Mélenchon pare să controleze tot mai mult acest segment al electoratului.

În aceste condiții, stânga moderată își pierde capacitatea de a reprezenta o alternativă electorală puternică.

Principala speranță pentru apariția unui candidat care să îi contracareze pe Le Pen și Mélenchon se mută astfel în tabăra de centru-dreapta. Aici, însă, perspectivele care păreau favorabile până recent au devenit tot mai incerte.

„O confruntare între Mélenchon și Le Pen în turul al doilea nu este încă inevitabilă, dar devine tot mai probabilă”, afirmă Guillaume Tabard, analist politic al publicației conservatoare Le Figaro.

Centru-dreapta, prins între mai mulți candidați

În ultimele săptămâni, intențiile de vot pentru principalul candidat al centrului-dreapta, Édouard Philippe, fost premier în timpul mandatului lui Emmanuel Macron, au scăzut semnificativ.

Acesta este plasat acum constant în urma lui Mélenchon în sondajele pentru primul tur. Marine Le Pen se află la o distanță considerabilă de ambii.

Mai mulți politicieni încearcă să câștige sprijinul electoratului de centru-dreapta. Printre aceștia se numără Gabriel Attal, un alt fost premier al lui Macron, Bruno Retailleau, liderul partidului conservator Republicanii și fost ministru de Interne, dar și un nou nume intrat recent în competiție: David Lisnard, primarul orașului Cannes.

Lisnard, care promovează o agendă economică liberală, bazată pe reducerea intervenției statului și scăderea taxelor, a devenit în scurt timp unul dintre personajele importante ale competiției.

Partidul său, Nouvelle Énergie (Noua Energie), a depășit 100.000 de membri, iar Lisnard este luat în calcul drept un posibil înlocuitor al lui Édouard Philippe în cursa pentru președinție.

Pe lista potențialilor candidați se mai află judoka Teddy Riner, jurnalista Natacha Polony și fostul premier Dominique de Villepin.

Abundența numelor scoate însă în evidență principala slăbiciune a centrului-dreapta: lipsa unui lider clar și a unei strategii comune.

Veteranul comentator politic Nicolas Baverez consideră că o campanie electorală de succes are nevoie de trei elemente esențiale: o strategie, un program și o rețea de activiști.

„Dacă vrei să câștigi alegerile, lucrurile sunt simple: ai nevoie de o strategie, de un program și de activiști. În acest moment, în spațiul dintre Le Pen și Mélenchon nu avem nimic din toate acestea. Există un vid total”, afirmă Baverez.

El atrage atenția și asupra lipsei unei strategii eficiente în mediul online. În timp ce Marine Le Pen și, mai ales, Jean-Luc Mélenchon au campanii puternice pe rețelele sociale, candidații moderați nu reușesc să transmită un mesaj comun.

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Fără un program comun, centrul pierde teren

Guillaume Tabard consideră că absența unei platforme politice comune reprezintă un handicap major pentru candidații de centru-dreapta.

„În ultimele săptămâni, Marine Le Pen și-a prezentat propunerile de reformă a sistemului de pensii. Jean-Luc Mélenchon și-a publicat programul într-o carte care a devenit bestseller. Ce avem în tabăra de centru? Discuții despre nume, sondaje și oportunitatea organizării unor alegeri primare. Nu este, ca să spunem puțin, un început încurajator”, afirmă analistul.

François Fressoz observă, la rândul său, că niciun politician moderat nu pare dispus să intre într-o confruntare directă cu liderii extremelor.

„Nu există nimeni în centru care să preia lupta. Când Marine Le Pen își prezintă propunerile privind pensiile, nu apare nimeni care să spună: «Stați puțin, calculele acestea nu se susțin!»”, afirmă jurnalistul de la Le Monde.

Potrivit acestuia, Emmanuel Macron, care a înfruntat-o și a învins-o pe Le Pen la alegerile prezidențiale, ar fi nemulțumit de lipsa unei opoziții eficiente față de liderii extremelor.

Numele președintelui este însă evitat de cei care ar trebui să îi continue moștenirea politică. Édouard Philippe, Gabriel Attal și Bruno Retailleau au făcut parte din guvernele lui Macron, a cărui popularitate a scăzut puternic.

Nicolas Baverez îl compară pe președintele francez cu Donald Trump în privința nivelului de respingere publică.

David Lisnard încearcă să se diferențieze tocmai prin faptul că nu a acceptat niciodată să facă parte din administrația Macron. El se confruntă însă cu alte dificultăți.

Potrivit lui François Fressoz, ascensiunea lui Lisnard în sondaje se explică prin pozițiile sale conservatoare, situate la dreapta spectrului politic tradițional.

„Lisnard a crescut în sondaje pentru că se află la dreapta dreptei. Există întotdeauna un electorat care își dorește un politician diferit de Marine Le Pen, dar care vorbește pe aceeași limbă în privința imigrației”, explică jurnalistul.

Totuși, agenda economică liberală a lui Lisnard ar putea reprezenta o problemă într-o țară în care astfel de idei nu se bucură de o susținere largă.

„Va avea momentul său de glorie, dar apoi va pierde din avânt”, estimează Fressoz.

Mai poate apărea un candidat unic al dreptei moderate?

Cu aproximativ cinci luni înaintea alegerilor, partidele tradiționale nu și-au pierdut definitiv șansele, consideră unii reprezentanți ai acestora.

Optimismul din tabăra moderată se bazează pe posibilitatea ca, după începutul noului an, sondajele să indice un favorit clar în rândul candidaților de centru-dreapta. Ceilalți ar putea fi astfel determinați să se retragă și să îl susțină.

Ideea organizării unor alegeri primare, după modelul celor desfășurate înaintea scrutinului prezidențial din 2017, pierde însă din susținere.

Cei doi candidați cu cele mai bune perspective, Édouard Philippe și David Lisnard, se opun acestei formule. Lisnard afirmă că ar putea susține organizarea unor alegeri primare, dar condițiile pe care le impune sunt considerate greu de acceptat de ceilalți.

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Bruno Retailleau și Gabriel Attal sunt favorabili unei asemenea competiții interne. Potrivit lui Guillaume Tabard, susținerea lor este însă motivată în principal de dorința de a-și păstra propriile șanse de a ajunge candidați.

Teoretic, un nume ar putea deveni dominant în ianuarie sau februarie, atrăgând alegătorii care nu își doresc un președinte radical și imprevizibil.

Este un scenariu posibil, dar nu unul pe care partidele moderate se pot baza cu certitudine.

Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon au un avantaj important

Pentru François Fressoz, actuala situație reflectă o schimbare profundă a politicii franceze.

„După anii în care Emmanuel Macron a promovat formula «nici de stânga, nici de dreapta», stânga și dreapta revin în centrul politicii franceze. De această dată însă, controlul aparține extremelor”, afirmă jurnalistul de la Le Monde.

Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon au candidat deja de câte trei ori la alegerile prezidențiale. Proiectele lor politice sunt bine conturate, strategiile electorale sunt pregătite, iar rețelele de activiști sunt consolidate.

Polarizarea societății le oferă un avantaj, la fel ca tensiunile sociale din ultimele săptămâni. Ambii lideri au o poziție dominantă în propriile tabere și beneficiază de structuri politice bine organizate.

Pentru cei doi, alegerile prezidențiale din 2027 reprezintă un obiectiv pregătit de ani de zile.

Această pregătire îndelungată ar putea fi unul dintre cele mai importante avantaje ale lor în fața partidelor tradiționale, care încă nu au reușit să stabilească cine le va reprezenta în cursa pentru Palatul Élysée.