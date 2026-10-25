Cod galben de ceață în București și 20 de județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone, în această dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineață, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață, valabile în zeci de localități din țară, inclusiv în București. Fenomenele meteo determină reducerea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Duminică, maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Olteniei și al Munteniei.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în condiții de ceață. Foto: Pixabay

Până la ora 9:00, ceața va persista în localități din județele Arad, Bihor, Botoșani, Neamț și Iași. Ulterior, până la ora 10:00, avertizarea va fi valabilă în Capitală, îndeosebi în zona periferică, precum și în județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Alte județe vizate de avertizările Cod galben sunt Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Constanța și Tulcea. În aceste zone, vizibilitatea va fi redusă până la ora 11:00, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în condiții de ceață, să reducă viteza și să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare ale autovehiculelor.

ANM precizează că avertizările nowcasting pentru fenomene meteorologice periculoase imediate sunt emise pentru perioade de maximum șase ore.

Vremea duminică, 25 octombrie

Vremea se menține relativ stabilă duminică, 25 octombrie, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, potrivit ANM. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele nocturne vor coborî până la -2 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 12 grade pe litoral.

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor fi prezenți nori, mai ales dimineața și noaptea. În vestul și nord-vestul țării, înnorările se vor accentua în cursul nopții, când va ploua slab și local în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 1-5 litri pe metrul pătrat.

Ceața va fi prezentă local dimineața în vestul, centrul și sudul țării, precum și izolat în celelalte regiuni. Pe timpul nopții, fenomenul va afecta cu precădere zonele sudice și estice, unde va fi posibilă și burnița. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 40-60 km/h.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și nori joși. Ceața se va forma trecător, în special dimineața și noaptea, când sunt posibile și episoade izolate de burniță. Vântul va sufla slab, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 17 grade, iar minima nocturnă se va situa între 5 și 7 grade Celsius.