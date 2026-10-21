Ceață densă pe drumurile din România și Cod galben de vânt. Unde sunt cele mai mari probleme pentru șoferi

Ceața își face simțită prezența pe mai multe drumuri din județele Galați, Giurgiu, Neamţ, Suceava şi Teleorman, miercuri dimineață, 21 octombrie. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar izolat, sub 50 de metri. În paralel, meteorologii au emis o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru județele Timiș și Caraș-Severin.

Ceața își face simțită prezența pe mai multe drumuri din România. Foto: Shutterstock

Ceață pe drumurile din mai multe județe. Recomandări pentru șoferi

Condiții de ceață sunt semnalate pe mai multe artere rutiere din județele Galați, Giurgiu, Neamț, Suceava și Teleorman. Fenomenul afectează și autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10–64, între București și Lehliu Gară.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și dezaburire.

Totodată, circulația este oprită pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Pitești, în localitatea Morărești, județul Argeș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un ansamblu auto. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Traficul a fost deviat de la Bascov către DN 7C, pentru sensul de mers spre Râmnicu Vâlcea, și de la Vărzaru pe DJ 67A, pentru direcția Pitești. Reluarea circulației pe DN 7 a fost estimată după ora 8:00.

Cod galben de vânt în Timiș și Caraș-Severin

ANM a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru județele Timiș și Caraș-Severin, valabilă de miercuri, 21 octombrie, ora 8:00, până joi, 22 octombrie, la ora 8:00.

În aceste zone, rafalele vor atinge, în general, viteze de 50–70 km/h și, izolat, pot depăși 80 km/h. Intensificările vântului pot îngreuna deplasările și pot crea probleme în zonele expuse.

Vreme caldă în București și temperaturi peste normal în unele regiuni

În Capitală, vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi maxime de 20–22 de grade Celsius și minime de 9–10 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Ceața și norii joși pot apărea în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie 2026 indică temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în nord-estul țării.