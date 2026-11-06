 După ploi vine gerul: vremea se răcește brusc în weekend. Temperaturile coboară sub -10 grade în unele regiuni din țară | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

După ploi vine gerul: vremea se răcește brusc în weekend. Temperaturile coboară sub -10 grade în unele regiuni din țară

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Vremea se răcește în toată țara în acest weekend, iar temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, cu minime negative în aproape toate regiunile și posibil ger în estul Transilvaniei. Meteorologii anunță și intensificări ale vântului, ceață și precipitații slabe, izolat.

frig
Meteorologii anunță și intensificări ale vântului Foto: Shutterstock

Vineri, 6 noiembrie, temperaturile vor crește ușor în sudul și sud-estul țării, unde valorile diurne se vor apropia de cele specifice datei. În restul regiunilor, vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), maximele vor fi cuprinse între 5 și 15 grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul și estul Munteniei.

Temperaturile scad în toată țara. Unde va fi cel mai frig

Răcirea se va accentua, însă, începând de sâmbătă, 7 noiembrie, când vremea va deveni rece în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 4 și 13 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în Moldova și Transilvania.

Doar în vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul extrem al Banatului, temperaturile vor mai ajunge la valori de peste 10 grade.

Minimele vor coborî până la -8 grade, iar în depresiuni pot ajunge la -12 grade Celsius, unde se va instala gerul. Pe litoral și în dealurile vestice, temperaturile nocturne vor fi ceva mai ridicate, putând atinge 2 grade.

Meteorologii avertizează că ceața va fi prezentă dimineața și noaptea, local în vestul, sudul și centrul țării și izolat în celelalte regiuni. Cerul va fi variabil, dar va deveni mai mult noros în Moldova și Dobrogea, unde sunt posibile episoade izolate de burniță. Fenomene similare pot apărea pe alocuri și în Muntenia, Oltenia și Banat.

Vântul va continua să aibă intensificări în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și în jumătatea de est a Munteniei, cu rafale de 40-50 km/h.

În Capitală, temperaturile vor scădea considerabil. Maxima zilei de sâmbătă va fi de 8-10 grade, iar minima va ajunge la -1...0 grade, cu valori de până la -4 grade în zona preorășenească. Probabilitatea de ceață va fi ridicată în primele ore ale zilei.

Meteorolog ANM: Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale

Meda Andrei, meteorolog ANM, a explicat vineri dimineață, într-o intervenție la Digi24, că răcirea va deveni mai evidentă în zilele următoare, după ce vineri temperaturile vor crește în numeroase regiuni.

„Nu este chiar așa de frig încă, dar urmează. Astăzi, la amiază, vor fi temperaturi mai ridicate decât ieri în multe regiuni din țară. Rămâne mai rece în zona Moldovei, unde vor fi între 5 și 10 grade în jumătatea nordică, dar în rest valori de temperatură cuprinse, în general, între 10 și 13 grade, cu 12-13 grade la București, astăzi, față de 7-8 cât au fost ieri”, a declarat meteorologul.

Potrivit acesteia, în weekend, maximele vor depăși 10 grade doar în câteva zone din sud-vestul țării, în timp ce temperaturile negative vor deveni predominante în timpul nopții și dimineții.

„Minimele vor fi tot mai scăzute, vor predomina temperaturile negative în mare parte din țară și se vor situa cam între -8 și 0 grade, puțin mai ridicate pe litoral și în dealurile de vest, unde vor fi 2 grade. Dar de interes va fi partea de est a Transilvaniei, unde este posibil să coboare sub -10 grade, ceea ce înseamnă că izolat în acele regiuni unde se vor înregistra temperaturile acestea foarte scăzute să fie ger”, a spus Meda Andrei.

Întrebată dacă temperaturile sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă, meteorologul a precizat că valorile vor fi sub mediile climatologice, însă au existat și în alți ani episoade similare.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi reduse cantitativ. La munte sunt posibile doar fulguieli izolate, în timp ce în zonele joase pot apărea burniță și ploi slabe.

„Ninsori, poate doar fulguieli, cu totul și cu totul izolat prin zonele de munte, Carpații Orientali, de Curbură, dar la nivel de fulguieli. Iar în zonele joase să mai apară izolat o burniță, o ploaie slabă prin Moldova, Muntenia, Dobrogea”, a explicat meteorologul.

Vântul va avea intensificări vineri, în special în Moldova, iar spre seară acestea sunt posibile și în vestul Munteniei și nordul Dobrogei, unde rafalele vor ajunge la 45-55 km/h.După ploi

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