Canicula revine sâmbătă în mai multe județe. Temperaturile vor urca până la 36 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, un cod galben de caniculă, valabil în cursul zilei de sâmbătă pentru mai multe județe din țară. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Caniculă Foto: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, un cod galben de caniculă, care va fi în vigoare în cursul zilei de sâmbătă, în intervalul 10:00 – 21:00.

Cea mai mare parte a țării este vizată de această atenționare meteorologică.

„Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă”, informează ANM.

Harta ANM Foto: ANM

De asemenea, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Banat și Oltenia.

Cum va fi vremea în București

Și Capitala este vizată de codul galben de caniculă. Sâmbătă, temperaturile vor urca la 34-35 de grade Celsius. Și aici, disconfortul termic va fi ridicat după amiaza, când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.