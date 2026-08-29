Caniculă, disconfort termic accentuat și episoade de instabilitate atmosferică până duminică seara. Unde sunt așteptate rafale și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 29 august, o informare de „vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic, instabilitate atmosferică”, valabilă până duminică seara.

Vremea diferă de la o regiune la alta Foto: FOTO Shutterstock

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge în general la 30-34 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării. În regiunile vestice, valorile termice pot urca izolat până la 35-36 de grade, în timp ce pe litoral și în zonele depresionare vor fi mai scăzute.

În Banat și Crișana, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală urmând să atingă sau să depășească ușor pragul critic.

Pe lângă căldură, ANM avertizează asupra unor episoade de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 45-55 km/h, iar izolat se poate produce grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, iar local pot depăși 20-25 l/mp.

Meteorologii precizează că vremea călduroasă se va menține și la începutul săptămânii viitoare, când în vestul și sud-vestul țării sunt așteptate noi episoade de caniculă și disconfort termic ridicat.

În același timp, județul Caraș-Severin se află sub Cod galben de vânt puternic.

Județul Caraș-Severin, sub Cod galben de vânt puternic Foto: ANM

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h”, a precizat ANM