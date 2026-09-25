 De la 3 grade în Transilvania la 25 de grade la câmpie: vreme instabilă vineri. Unde sunt anunțate ploi | adevarul.ro
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De la 3 grade în Transilvania la 25 de grade la câmpie: vreme instabilă vineri. Unde sunt anunțate ploi

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Vremea va fi schimbătoare în cea mai mare parte a țării, cu perioade de înnorări și averse slabe, mai ales în Oltenia, Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral.

Fulgere și soare
Vreme schimbătoare Foto: Shutterstock

Cerul va fi variabil în jumătatea de nord-vest a țării, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu cer noros. Vor fi averse, cu cantități de apă în general de 1...10 l/mp, în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, iar izolat și în restul teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona litoralului, unde rafalele vor atinge viteze de 35...40 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață, anunță Observator.

Vremea în Bucureşti

În București, valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al datei. Cerul va fi temporar noros, iar trecător vor fi posibile ploi slabe, de 1...2 l/mp, mai ales pe timpul nopții. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 11...12 grade.

La munte, valorile termice diurne se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru această dată și doar în zonele montane înalte vor fi ușor mai scăzute. În masivele sud-vestice, nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului, iar în rest cerul va fi temporar noros.

Vor fi averse, cu cantități de apă în general de 1...10 l/mp, în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, iar pe arii restrânse și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat.

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