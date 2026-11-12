Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a condus un grup infracțional organizat care a înșelat oameni de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro. Membrii grupării ar fi promis finanțări de milioane de euro de la instituții bancare din străinătate, solicitând în schimb garanții financiare pe care și le-ar fi însușit ulterior. În același dosar a fost trimis în judecată și un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani. Ambii inculpați se află în arest preventiv.

Călin Georgescu, la DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

Potrivit rechizitoriului întocmit la 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor doi pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Anchetatorii susțin că gruparea a fost constituită în septembrie 2021 și a acționat până în octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie. Din grup făcea parte și un suspect, cetățean italian, cercetat separat în continuare.

Scopul membrilor grupării ar fi fost obținerea unor câștiguri ilegale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români, cărora le promiteau că pot obține finanțări importante de la instituții financiare bancare din străinătate.

DIICOT: Călin Georgescu a coordonat întreaga activitate infracțională

Potrivit procurorilor, Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, a fost liderul grupării și ar fi stabilit rolurile celorlalți participanți la mecanismul prin care erau convinși oamenii de afaceri să transfere bani.

„Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani, care a coordonat întreaga activitate infracțională și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale”, se arată în comunicatul DIICOT.

Conform anchetatorilor, ceilalți membri se prezentau drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți comerciale străine, care ar fi dispus de sume importante de bani pe care le puteau împrumuta antreprenorilor din România.

Condiția pentru obținerea finanțărilor era depunerea unor garanții bănești. Procurorii susțin că acestea reprezentau, de fapt, obiectivul urmărit de gruparea infracțională.

Promisiunea unui credit de 6 milioane de euro

Anchetatorii au documentat în special modul în care ar fi fost înșelat reprezentantul unei societăți comerciale. Începând din septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior la Londra, inculpații și suspectul italian i-ar fi promis acestuia o finanțare de 6 milioane de euro.

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Banii ar fi urmat să fie obținuți prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție financiară bancară despre care membrii grupării susțineau că funcționează în Marea Britanie.

În realitate, potrivit DIICOT, instituția respectivă avea sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.

„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul (cetățean italian) au susținut că au funcții de conducere și, sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 euro”, au precizat procurorii.

Transferurile au fost efectuate din contul societății comerciale într-un cont care aparținea unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția. Potrivit anchetatorilor, scopul operațiunilor era obținerea banilor de către membrii grupării.

Victima ar fi fost convinsă să mai transfere 100.000 de euro

Schema ar fi continuat în ianuarie 2022, când reprezentantului firmei i s-a prezentat o nouă promisiune: majorarea finanțării de la 6 milioane la 15 milioane de euro.

Pentru această suplimentare a creditului, victimei i s-a solicitat depunerea unei garanții financiare suplimentare. În urma acestei promisiuni, omul de afaceri a transferat încă 100.000 de euro, pe același traseu financiar. În total, transferurile documentate în acest caz au depășit 1,1 milioane de euro.

Un suspect italian este cercetat într-un dosar separat

Prin același rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar penal pentru continuarea cercetărilor față de suspectul italian, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Investigațiile vizează și alți posibili participanți la comiterea faptelor, precum și sesizările formulate de alte persoane care susțin că au fost prejudiciate. În dosarul separat sunt cercetate și posibile fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Prin actul de sesizare a instanței, procurorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii dispuse în cauză, precum și a arestului preventiv pentru cei doi inculpați. DIICOT a cerut ca măsura să fie menținută atât în procedura de cameră preliminară, cât și în faza de judecată, întrucât, potrivit procurorilor, „temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă”.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Ilfov.

DIICOT precizează că „trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată”.