Curtea de Apel București judecă vineri, 20 noiembrie, de la ora 9.00, contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv al lui Călin Georgescu cu măsura arestului la domiciliu. Fostul candidat la prezidențiale este judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu este judecat pentru înșelăciune Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Călin Georgescu a obținut pe 18 noiembrie o decizie favorabilă la Tribunalul Ilfov, prin care a a fost dispusă înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Nefiind definitivă, hotărârea, care îl vizează și pe coinculpatul Ionel Rusen, a fost contestat de procurorii DIICOT.

Dacă decizia rămâne definitivă, Georgescu va fi obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare

În cazul în care decizia va rămâne definitivă, fostul candidat la alegerile prezidențiale ar urma să fie plasat în arest la domiciliu în locuința sa din Mogoșoaia, cu interdicția de a părăsi domiciliul fără aprobare, de a lua legătura cu persoana vătămată, cu mai mulți martori din dosar și de a participa la adunări publice.

Călin Georgescu va fi obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare și să comunice periodic informații privind sursele sale de venit.

Amintim că, luna aceasta, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, alături de apropiatul său, Ionel Rusen.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost convins să participe la o afacere cu metale prețioase pentru care era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, Georgescu l-ar fi îndrumat către Ionel Rusen, care i-a prezentat un presupus reprezentant al unei bănci elvețiene.

Pentru obținerea finanțării, omul de afaceri ar fi fost determinat să vireze o garanție de un milion de euro, la care s-ar fi adăugat ulterior încă 100.000 de euro, după promisiunea că valoarea creditului va crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu a mai fost acordat, iar suma totală de 1,1 milioane de euro nu i-ar fi fost restituită, conform acuzațiilor formulate în dosar.