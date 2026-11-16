 LIVE TEXT Procesul lui Călin Georgescu, amânat cu trei ore la Tribunalul Ilfov. Instanța decide dacă rămâne în arest preventiv. Susținătorii au blocat strada | adevarul.ro
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LIVE TEXT Procesul lui Călin Georgescu, amânat cu trei ore la Tribunalul Ilfov. Instanța decide dacă rămâne în arest preventiv. Susținătorii au blocat strada

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Călin Georgescu a fost fi adus luni, 16 noiembrie, la Tribunalul Ilfov, unde un judecător va analiza dacă se impune menținerea măsurii arestului preventiv în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Georgescu află dacă rămâne în arest preventiv
Georgescu află dacă rămâne în arest preventiv Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

UPDATE 11.17 Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat strada

 Mulțimea adunată în fața Tribunalului Ilfov a blocat strada.

Oamenii strigă: „Eliberați-l!”

UPDATE 11.30 Judecarea cauzei a fost amânată pentru ora 13:00

Programată pentru ora 10, judecarea cauzei a fost amânată trei ore.

Magistrații urmează să decidă dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest preventiv sau dacă va fi luată o măsură mai blândă

UPDATE 10.15 Călin Georgescu a fost adus la Tribunalul București. Susținătorii s-au adunat în fața instanței și cer eliberarea sa

Călin Georgescu a ajuns luni dimineață la Tribunalul București, unde judecătorii analizează situația sa juridică în dosarul în care se află în arest preventiv. 

Ca și la termenele anterioare, în fața instanței s-au adunat mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, care i-au scandat numele și au cerut eliberarea sa.

Pentru menținerea ordinii publice și prevenirea eventualelor incidente, jandarmii au instituit un dispozitiv de securitate în zona instanței. Măsurile au fost luate pentru a permite desfășurarea în condiții normale a activității Tribunalului.


Știrea inițială

Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută, alături de Ionel Rusen, apropiatul său, în dosarul de înșelăciune.

Potrivit procedurilor, judecătorul de cameră preliminară trebuie să verifice măsurile preventive dispuse anterior, în condițiile în care fostul candidat se află în arest preventiv din 29 septembrie, potrivit Agerpres.

Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri depuse de omul de afaceri Răzvan Leu, căruia i-ar fi fost propusă o investiție într-o afacere cu metale prețioase. Pentru derularea operațiunii era necesară o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro.

Conform anchetatorilor, Călin Georgescu l-ar fi îndrumat pe omul de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, care i l-a prezentat ulterior pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea finanțării, omului de afaceri i s-ar fi cerut o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Anchetatorii susțin că victima a fost convinsă ulterior să transfere încă 100.000 de euro, sub promisiunea că valoarea creditului putea fi majorată de la 6 la 15 milioane de euro. Finanțarea nu s-a mai concretizat, iar după ce a solicitat restituirea garanțiilor în valoare totală de 1,1 milioane de euro, omul de afaceri nu și-ar mai fi recuperat banii.

Tribunalul Ilfov urmează să decidă dacă Georgescu va rămâne în arest preventiv pe durata procedurii de cameră preliminară.

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