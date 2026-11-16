Avertizări de vânt puternic la munte, cu rafale de până la 120 km/h. Recomandările IGSU pentru turiști

Meteorologii au emis o avertizare pentru perioada 17-18 noiembrie, privind intensificări puternice ale vântului în zonele montane, unde rafalele pot ajunge la 120 km/h. De aceea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis o serie de recomandări.

Foto: Pixabay

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de marți dimineață, 17 noiembrie, până miercuri, sunt prognozate intensificări ale vântului în zonele montane.

Vântul va avea viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90–120 km/h.

Foto: ANM

De aceea, IGSU a transmis cetățenilor următoarele recomandări:

Să amâne deplasările pe traseele montane, în special pe creste. Persoanele aflate deja la munte să rămână în cabane sau adăposturi până la ameliorarea vremii și să verifice din timp dacă telecabinele și telescaunele funcționează;

Să evite camparea sau staționarea în pădure, unde rafalele pot rupe crengi sau doborî arbori, precum și deplasarea ori parcarea autovehiculelor lângă copaci, stâlpi sau panouri publicitare;

Să asigure obiectele din curți și balcoane care pot fi luate de vânt și să închidă bine ușile și ferestrele. De asemenea, să nu atingă firele electrice căzute la pământ și să semnaleze situațiile periculoase;

Să conducă prudent, să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie atenți la eventualele obstacole de pe carosabil.

„Informații utile despre modul de comportare în situații de urgență sunt disponibile pe fiipregatit.ro și în aplicația DSU. Detaliile actualizate privind avertizările meteorologice pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.”