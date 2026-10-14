 Viceprimarul Timișoarei, anchetat după ce a intrat cu mașina într-un tramvai. În trecut, a fost prins la volan cu permisul suspendat | adevarul.ro
search
Miercuri, 14 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Viceprimarul Timișoarei, anchetat după ce a intrat cu mașina într-un tramvai. În trecut, a fost prins la volan cu permisul suspendat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău (USR), care exercită atribuțiile de primar după plecarea lui Dominic Fritz, este vizat de o anchetă penală după ce, la sfârșitul lunii septembrie, a fost implicat într-un accident rutier în care a lovit un tramvai. Polițiștii au solicitat documente și înregistrări video pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău
Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău Foto: FB/Arhivă Personală

Accidentul a avut loc pe 30 septembrie, la intersecția străzilor Gheorghe Doja și Brașov din Timișoara. La momentul respectiv, Ruben Lațcău se afla la volanul unei mașini aparținând Societății Drumuri Municipale și a intrat în coliziune cu un tramvai de tip Armonia.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au deschis un dosar penal și au solicitat mai multe documente pentru a clarifica circumstanțele producerii accidentului, potrivit News.ro.

Anchetatorii au cerut, printre altele, înregistrări video surprinse de camerele de supraveghere din tramvaiul implicat în incident, precum și rapoarte, constatări tehnice și alte documente relevante pentru cercetări.

Dosarul a fost deschis in rem la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara și vizează infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă viceprimarul și reprezentanții Societății de Transport Public Timișoara au respectat prevederile legale în gestionarea situației.

Ruben Lațcău a mai fost condamnat după ce a condus cu permisul suspendat

Nu este prima dată când Ruben Lațcău se confruntă cu probleme legate de conducerea unui autovehicul. În 2018, acesta a fost prins la volanul mașinii personale, deși avea permisul de conducere suspendat.

În urma acestui caz, a fost condamnat să efectueze 80 de ore de muncă în folosul comunității. În 2020, a prestat această activitate la societatea Horticultura, care se ocupă de întreținerea spațiilor verzi din Timișoara.

În toamna anului 2020, Ruben Lațcău a fost desemnat viceprimar al municipiului Timișoara, funcție pe care a păstrat-o și după alegerile locale din 2024.

În prezent, acesta exercită atribuțiile de primar al municipiului, în condițiile în care Dominic Fritz nu mai ocupă funcția. Ancheta privind accidentul din 30 septembrie este în desfășurare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer şi a suferit o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar
stirileprotv.ro
image
SURSE | Bolojan ar fi dat ordin ca PNL să voteze Guvernul Luca Niculescu, indiferent dacă PSD va face sau nu parte din noul Executiv
gandul.ro
image
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
mediafax.ro
image
FC Voluntari a umflat prețurile pentru meciul cu FCSB! Suporterii au răbufnit: „Jaf la drumul mare!” Cum se „apără” ilfovenii. Exclusiv
fanatik.ro
image
Companiile americane care încă fac afaceri în Rusia: cine face bani la Moscova, în ciuda războiului și a sancțiunilor
libertatea.ro
image
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
Rusia contraatacă rapid, după ce Olanda a luat decizia care face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva. Ce este bine să rostești pe 14 octombrie
click.ro
image
Clădirea care „plutește” pare un nor din care curg cascade. Cum va arăta complexul spectaculos din Tirana premiat pentru arhitectură
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Cât a câştigat un profesor din Timiş doar din meditaţii, într-un singur an. Suma uriaşă declarată la Fisc
observatornews.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
cancan.ro
image
Știm cine se va ocupa de pensiile românilor. O veste bună și una rea pentru pensionari. Cu cât cresc pensiile?
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Unde a venit deja iarna în România. Zonele pentru care ANM anunță lapoviță, ninsori și strat de zăpadă
playtech.ro
image
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Toate scenariile. Exclusiv
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
Mircea Bravo "rupe" tăcerea, după scandalul cu Gigi Becali, "Bunica" și Steaua
digisport.ro
image
Imagini rare cu sora Elizei Natanticu. Cum s-au filmat cele două: „Am zis că e momentul perfect”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al Emei Uta. Are un jacuzzi pe terasă. Regina machiajului și-a amenajat locuința ca la Hollywood / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind Guvernul Niculescu! S-a aflat chiar astăzi
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Noi acuzații grave la adresa actriței Selma Blair, după incidentul din avion. Ar fi lovit un polițist și o asistentă medicală
click.ro
image
Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul
click.ro
image
„E jenant să spun”. De ce nu se poate pensiona încă Sylvester Stallone: actorul a dezvăluit motivul
click.ro
Kate William Charles Încoronare, Profimedia (1) jpg
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”
okmagazine.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Volumul First Folio, la Folger Shakespeare Library, Washington DC, SUA
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine era tânărul sfâșiat de tigru la o grădină zoologică din Marea Britanie. Acesta suferea de probleme psihice grave
image
Noi acuzații grave la adresa actriței Selma Blair, după incidentul din avion. Ar fi lovit un polițist și o asistentă medicală

OK! Magazine

image
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”