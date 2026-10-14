Viceprimarul Timișoarei, anchetat după ce a intrat cu mașina într-un tramvai. În trecut, a fost prins la volan cu permisul suspendat

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău (USR), care exercită atribuțiile de primar după plecarea lui Dominic Fritz, este vizat de o anchetă penală după ce, la sfârșitul lunii septembrie, a fost implicat într-un accident rutier în care a lovit un tramvai. Polițiștii au solicitat documente și înregistrări video pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău Foto: FB/Arhivă Personală

Accidentul a avut loc pe 30 septembrie, la intersecția străzilor Gheorghe Doja și Brașov din Timișoara. La momentul respectiv, Ruben Lațcău se afla la volanul unei mașini aparținând Societății Drumuri Municipale și a intrat în coliziune cu un tramvai de tip Armonia.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au deschis un dosar penal și au solicitat mai multe documente pentru a clarifica circumstanțele producerii accidentului, potrivit News.ro.

Anchetatorii au cerut, printre altele, înregistrări video surprinse de camerele de supraveghere din tramvaiul implicat în incident, precum și rapoarte, constatări tehnice și alte documente relevante pentru cercetări.

Dosarul a fost deschis in rem la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara și vizează infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă viceprimarul și reprezentanții Societății de Transport Public Timișoara au respectat prevederile legale în gestionarea situației.

Ruben Lațcău a mai fost condamnat după ce a condus cu permisul suspendat

Nu este prima dată când Ruben Lațcău se confruntă cu probleme legate de conducerea unui autovehicul. În 2018, acesta a fost prins la volanul mașinii personale, deși avea permisul de conducere suspendat.

În urma acestui caz, a fost condamnat să efectueze 80 de ore de muncă în folosul comunității. În 2020, a prestat această activitate la societatea Horticultura, care se ocupă de întreținerea spațiilor verzi din Timișoara.

În toamna anului 2020, Ruben Lațcău a fost desemnat viceprimar al municipiului Timișoara, funcție pe care a păstrat-o și după alegerile locale din 2024.

În prezent, acesta exercită atribuțiile de primar al municipiului, în condițiile în care Dominic Fritz nu mai ocupă funcția. Ancheta privind accidentul din 30 septembrie este în desfășurare.