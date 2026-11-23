Premierul Luca Niculescu recunoaște că numeroase familii din România se confruntă cu dificultăți din cauza creșterii costului vieții, a facturilor mai mari la energie și a inflației ridicate. Într-un interviu acordat publicației franceze L’Express, șeful Guvernului a vorbit despre presiunea asupra puterii de cumpărare, măsurile necesare pentru redresarea economiei și perspectivele unei reveniri a creșterii economice în 2027.

Premierul Luca Niculescu Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Întrebat despre situația economică a României, premierul Luca Niculescu a admis că populația traversează o perioadă dificilă.

„România traversează o perioadă complexă, cu provocări importante. Pe plan economic, trebuie să reducem deficitul bugetar. Românii s-au confruntat cu doi ani de eforturi bugetare. Puterea de cumpărare este sub presiune, facturile la gaz și electricitate au crescut, iar inflația rămâne ridicată”, a afirmat Luca Niculescu, pentru L’Express

Premierul a recunoscut că nemulțumirile oamenilor legate de scumpiri sunt justificate și că efectele creșterii costului vieții se resimt în bugetele familiilor. „Înțeleg îngrijorările românilor față de creșterea costului vieții. Multe familii trec printr-o perioadă dificilă și suntem pe deplin conștienți de acest lucru”, a declarat șeful Executivului.

Premierul estimează o revenire a creșterii economice în 2027

Cu toate acestea, Luca Niculescu susține că există și motive de optimism și estimează că economia României ar putea reveni pe creștere în 2027. Printre argumentele invocate se numără investițiile, fondurile europene și potențialul de dezvoltare al companiilor românești.

„Dar există și motive de optimism. Preconizăm o revenire a creșterii economice în 2027. România dispune de întreprinderi dinamice și beneficiază de investiții importante, în special grație fondurilor europene. Potențialul său de dezvoltare rămâne considerabil”, a afirmat premierul.

Acesta a vorbit și despre măsurile pe care Guvernul intenționează să le ia pentru redresarea finanțelor publice, precizând că îmbunătățirea colectării impozitelor nu ar trebui să presupună majorarea acestora.

„Trebuie să ne redresăm finanțele publice, să îmbunătățim colectarea impozitelor (fără a le majora) și să combatem evaziunea fiscală. De asemenea, pregătim măsuri pentru a sprijini întreprinderile, investițiile și crearea de locuri de muncă”, a mai declarat Luca Niculescu în interviul pentru L’Express.

România, între presiunile economice și amenințările de securitate

În cadrul interviului, premierul a abordat și situația de securitate de la granița de est a Uniunii Europene, afirmând că România este vizată de campanii de dezinformare atribuite Rusiei.

„Situată la granița de est a Uniunii Europene, România este ținta unor campanii intense de dezinformare conduse de Rusia. Situația de securitate din Marea Neagră este, de asemenea, foarte îngrijorătoare”, a spus acesta.

Luca Niculescu a avertizat că Marea Neagră a devenit „unul dintre principalele puncte fierbinți ale planetei” și a prezentat măsurile luate împreună cu Bulgaria și Turcia pentru securizarea traficului maritim, detectarea dronelor navale și protejarea infrastructurilor critice.

Premierul a vorbit și despre importanța prezenței militare americane în România, pe care a descris-o drept foarte importantă, precum și despre creșterea cheltuielilor pentru apărare, care ar urma să ajungă la 3,5% din PIB, respectiv la 5% dacă sunt incluse și investițiile în infrastructura cu utilizare duală, civilă și militară.

Ce așteptări are România de la alegerile prezidențiale din Franța

În interviul acordat publicației franceze, Luca Niculescu a fost întrebat și ce așteptări are România de la alegerile prezidențiale din Franța. Premierul a afirmat că Bucureștiul își dorește o Franță cu un rol important în Europa și pe scena internațională.

„Ne dorim o Franță care să aibă o voce importantă în Europa și în lume. Fără Franța, Europa ar fi diferită. Avem nevoie de o Franță europeană. Aș adăuga că Franța se simte mai bine când Europa se simte bine”, a declarat premierul.

Întrebat despre posibilele rezultate ale scrutinului, Luca Niculescu a precizat că nu dorește să comenteze alegerile din alte țări, dar a subliniat că ultimele zile de campanie pot influența decisiv rezultatul.