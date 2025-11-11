Vicepreședintele CSM, despre declarațiile Oanei Gheorghiu: „A încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a afirmat că declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema pensiilor speciale ale magistraților „au depășit linia roșie a unei declarații politice”, considerând că reprezintă o „instigare la ură împotriva magistraților”.

„Instigarea la ură nu este normală într-o societate democratică. (...) În cursul zilei de ieri a avut loc o discuție între membrii aleși ai secțiilor de judecători și de procurori. Au fost exprimate mai multe opinii, dar nu au fost niciun vot. (...) S-a decis formularea acestei plângeri, întrucât s-a considerat că, totuși, campania care nu este întâmplătoare împotriva magistraților a plecat dintr-un punct în care se putea discuta și a ajuns la o instigare la ură împotriva acestei profesii, ceea ce este, cred eu, anormal într-un stat de drept și într-o societate democratică”, a precizat Claudiu Sandu, marți seară, în direct la Digi24.

Într-un comunicat oficial, CSM a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că „a încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”.

Declarațiile controversate ale vicepremierului au fost făcute sâmbătă. Gheorghiu a spus că înțelege dificultatea magistraților de a renunța la veniturile mari, însă a adăugat că aceștia „au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit”.

„Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistrații”, a declarat vicepremierul.

Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor făcute. Reacția CSM a fost una promptă, instituția acuzând o „campanie concertată împotriva magistraților”.

Președintele Nicușor Dan a reacționat la rândul său, afirmând că, deși declarația Oanei Gheorghiu este „nefericită”, reacția CSM este „mult exagerată”.

Vicepreședintele CSM a comentat și pe marginea reformei pensiilor magistraților, subliniind că orice lege în acest sens trebuie să-i includă atât pe cei aflați în activitate, cât și pe magistrații deja pensionați.

„Noi dorim ca pensiile magistraților să respecte standardul european de a fi apropiate de ultimul salariu în plată. Ce înseamnă acest apropiat? Într-adevăr, este o chestiune pe care trebuie să discutăm cu puterea executivă, (...) Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil”, a spus Sandu, adăugând că instituția așteaptă un dialog real cu reprezentanții Executivului.