Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
CTP nu este de acord cu „procedeul manipulator” al vicepremierului Oana Gheorghiu: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe”

Publicat:

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a explicat pe Facebook poziția sa față de Oana Gheorghiu și implicarea ei în guvern, subliniind că susține Asociația „Dăruiește viață”, dar nu poate fi de acord cu folosirea copiilor aflați în suferință pentru a impresiona audiența.

Cristian Tudor Popescu a explicat pe Facebook poziția sa față de Oana Gheorghiu. FOTO: Mediafax
CTP a explicat că, deși rămâne un susținător al Oanei Gheorghiu, consideră că invocarea copiilor săraci pentru a argumenta scandalul pensiilor magistraților este o formă de manipulare, comparând această strategie cu cea a cerșetorilor care folosesc copii pentru a atrage mila publicului.

„Nu pot să fiu de acord cu folosirea de către dna Gheorghiu, în sprijinul ideii juste că pensiile magistraților sunt scandaloase, a procedeului manipulator argumentum ad misericordiam, argumentul milei. Invocarea copiilor aflați în suferință, în sărăcie, în foame în legătură cu orice subiect mizează pe impresionarea garantată a auditoriului. Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții, când vin cu un copil în brațe. Demagogi extremiști îl folosesc adesea...”, a scris gazetarul. 

Jurnalistul a criticat și reacția CSM față de opiniile exprimate în spațiul public, catalogând-o drept asemănătoare cu Justiția din România ceaușistă sau Rusia lui Putin, unde se sancționează exprimarea opiniei.

„Reacția CSM în cap cu viespea radioactivă Elena Costache, plângere penală pentru delict de opinie, este demnă de Justiția din România ceaușistă sau din Rusia lui Putin. Acolo se face pușcărie pentru opinie”, a spus Cristian Tudor Popescu. 

În plus, CTP a comentat și asupra diferențelor recente dintre Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, semnalând că ruptura poate afecta încrederea în Asociația „Dăruiește viață” și donațiile, deși speră ca acest lucru să nu se întâmple.

„De 13 ani, figurile lor îngemănate sunt garanția pentru cei care au pus încredere și bani în «Dăruiește viață». Și acum, aflăm că Oana nu s-a sfătuit cu Carmen când a plecat la guvern, și cele două «comunică» prin mușcături în presă. Afectează asta încrederea în «Dăruiește viață» și donațiile? O să vedem. Eu sper că nu și voi continua să fiu Dăruitor”, se arată în postarea acestuia. 

Jurnalistul a mai subliniat că susținerea unei persoane publice nu îl împiedică să vorbească atunci când rațiunea și morala îi cer să critice și că așteaptă ca cei care îl apreciază să-i spună, argumentat, când greșește.

„Să nu se aștepte nimeni de la mine ca dacă susțin pe cineva, de pildă pe dl Bolojan și pe dna Gheorghiu, să tac atunci când rațiunea și morala îmi spun că trebuie să vorbesc. Și să mă simt jignit dacă un om care are o părere bună despre mine nu-mi spune, argumentat, când consideră că greșesc”, a mai adăugat CTP. 

În încheiere, CTP a citat un fragment dintr-un articol din 2000 al Ramonei Avramescu, care îl plasa printre jurnaliștii apreciați și criticați deopotrivă, demonstrând longevitatea și pluralitatea opiniilor sale în spațiul public.

„Ultimul subiect de dezbatere, Idoli și personae non gratae s-a transformat ad-hoc într-un top al celor mai admirați, respectiv criticați, jurnaliști români... Cristian Tudor Popescu a fost, în opinia jurnaliștilor prezenți, singurul încadrabil în ambele categorii”, a concluzionat gazetarul. 

Politică

