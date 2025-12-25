search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
Rusia respinge acuzațiile că ar respinge planul de pace susținut de SUA. „Este o știre falsă"

Război în Ucraina
Publicat:

Raportul Bloomberg privind presupusele modificări cerute de Rusia la planul de pace al SUA pentru Ucraina este o știre falsă, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.

Maria Zaharova FOTO EPA-EFE
Maria Zaharova FOTO EPA-EFE

„Este o știre falsă”, a spus diplomatul pe canalul său de Telegram. „Acest mijloc de informare nu are surse de încredere apropiate Kremlinului. Doar unele nesigure. Iar formularea «aproape de Kremlin» este un pretext pentru știri false”, a subliniat ea pentru agenția de presă TASS.

Afirmațiile vin după ce o sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Bloomberg că Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene.

Concret, Rusia cere garanții împotriva viitoarelor extinderi ale NATO spre est, precum și o clauză privind statutul neutru al Ucrainei în cazul aderării acesteia la Uniunea Europeană, a explicat sursa, citată de The Moscow Times. Până acum, proiectul de acord de pace menționează doar statutul fără arme nucleare al Kievului. În plus, Moscova nu este mulțumită de ceea ce consideră a fi restricții prea blânde asupra forțelor armate ucrainene după război (limita propusă în timp de pace pentru armata ucraineană fiind de 800.000 de militari).

După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a prezentat, miercuri, jurnaliștilor proiectul, care reduce planul inițial de 28 de puncte la un cadru mai realist de 20 de puncte, menit să protejeze suveranitatea Ucrainei și să asigure garanții de securitate.

Până acum, Ucraina și SUA nu au ajuns la un consens asupra a două puncte-cheie: controlul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de Rusia, și controlul asupra regiunii Donbas, afectată de război din 2014. Planul nu include nici aspirațiile Ucrainei de aderare la NATO.

Europa

Top articole

