„Strugurii cei mai gustoși de pe masa de Crăciun vin din Italia”. Iluziile economice de Sărbători, explicate de un cunoscut economist

Profesorul Cristian Păun, de la ASE București, vorbește despre două iluzii economice, prima dintre ele legată de strugurii de pe masa de Crăciun. A doua iluzie este că dacă stimulăm cererea și implicit am crește consumul, producția ar crește, iar economia s-ar dezvolta.

Cristian Păun este convins că strugurii românești nu pot fi la fel de buni ca cei din Italia și spune că aceasta este o iluzie economică. Nu însă și singura. Într-o postare pe Facebook, cunoscutul economist aduce câteva argumente în sprijinul afirmațiilor sale.

„Două iluzii economice... Strugurii cei mai gustoși de pe masa de Crăciun vin din Italia. De decenii. Fără sâmburi, tari la boabă, cu vrejul verde de zici că acum au fost culeși din vie. În decembrie. La un preț de vreo 3-5 Euro / Kg. Cu TVA cu tot”, își începe el postare.

Prima iluzie ar fi că și România poate produce struguri la fel de buni, spune Cristian Păun:

„Prima iluzie: Și România poate produce așa ceva. Are pământuri mai roditoare ca Italia. De ce nu o face? Răspunsul este simplu. Pământul este doar una dintre condițiile de a produce astăzi competitiv ceva. Este un avantaj comparativ ca și munca. A produce struguri fără sâmburi culeși în august-septembrie pentru masa de Crăciun din decembrie nu presupune doar pământ roditor și muncă. Presupune tehnologie, abilități speciale și cu mult peste munca necalificată, multă coordonare, multă tehnică. Se numesc avantaje competitive și țin de inovare, transfer tehnologic, educație avansată, acces la capital. Deși nu pare, este multă știință în spatele unor "banali" struguri pe care "orice român de pe aici îi poate produce". Teoretic da, practic nu. Pentru că nu avem aceste avantaje competitive. Chiar și dacă am avea o mică parte, va fi foarte greu să ajungi la acel preț pe care îl au strugurii din Italia în decembrie”.

Nu contăm nici în zootehnie

Tocmai din acest motiv, susține profesorul, România a ales să se specializeze în cereale, iar în prezent este unul dintre marii exportatori. Pe de altă parte, nici sistemul zootehniei nu funcționează la fel de bine ca în Occident:

„Suntem departe de ei. De aia ne-am și specializat în cereale doar, unde suntem mai competitivi, cantitatea de avantaje competitive necesare fiind mai redusă la cerealele brute. Nu la carne, lapte, ouă însă. Unde avem fix aceleași probleme ca la struguri. De asta unele țări trăiesc continuu blestemul resurselor. Sunt bogate în pământuri roditoare și cumpără strugurii și afinele de la alții iarna. Este îmbucurător totuși că încă avem mere, pere și prune la raft din România. Dar și aici mai este de lucru până să fim competitivi cu adevărat”.

A doua iluzie economică

A doua iluzie despre care vorbește profesorul Cristian Păun este legată de consum. Este vorba de o concepție încetățenită, cum că pe baza unui consum tot mai marem stimulat prin măsuri speciale, se ajunge automat la creșterea economiei. Profesorul Cristian Păun contrazice această idee.

„A doua iluzie: Dacă stimulăm cererea (consumul), producția va crește, economia se va dezvolta. Salariile fiind o idee "excelentă", consideră unii, pentru acest plan. Deficitul și datoria publică pentru salariile din bugetar și mai "strălucită". Aplicat la struguri iarna, în decembrie, vedem că efectul este fix contrar: importuri mai mari de "struguri", inflație mai mare, producție mai puțin competitivă cu costurile mai mari (a se vedea salariul minim). Politicile publice trebuie să țintească această problemă, să o rezolve rapid. Dacă nu stopăm deteriorarea accelerată a avantajelor competitive, vom rămâne rupți în fund, privind agale și nostalgici la pământurile noastre "bogate". Ce de struguri de Crăciun ar produce dar nu ne lasă alții, nu?”, încheie profesorul Cristian Păun.