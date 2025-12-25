search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Strugurii cei mai gustoși de pe masa de Crăciun vin din Italia”. Iluziile economice de Sărbători, explicate de un cunoscut economist

0
0
Publicat:

Profesorul Cristian Păun, de la ASE București, vorbește despre două iluzii economice, prima dintre ele legată de strugurii de pe masa de Crăciun. A doua iluzie este că dacă stimulăm cererea și implicit am crește consumul, producția ar crește, iar economia s-ar dezvolta.

Strugurii din Italia ar fi cei mai gustoși. FOTO: Freepik
Strugurii din Italia ar fi cei mai gustoși. FOTO: Freepik

Cristian Păun este convins că strugurii românești nu pot fi la fel de buni ca cei din Italia și spune că aceasta este o iluzie economică. Nu însă și singura. Într-o postare pe Facebook, cunoscutul economist aduce câteva argumente în sprijinul afirmațiilor sale.

„Două iluzii economice... Strugurii cei mai gustoși de pe masa de Crăciun vin din Italia. De decenii. Fără sâmburi, tari la boabă, cu vrejul verde de zici că acum au fost culeși din vie. În decembrie. La un preț de vreo 3-5 Euro / Kg. Cu TVA cu tot”, își începe el postare.

Prima iluzie ar fi că și România poate produce struguri la fel de buni, spune Cristian Păun:

„Prima iluzie: Și România poate produce așa ceva. Are pământuri mai roditoare ca Italia. De ce nu o face? Răspunsul este simplu. Pământul este doar una dintre condițiile de a produce astăzi competitiv ceva. Este un avantaj comparativ ca și munca. A produce struguri fără sâmburi culeși în august-septembrie pentru masa de Crăciun din decembrie nu presupune doar pământ roditor și muncă. Presupune tehnologie, abilități speciale și cu mult peste munca necalificată, multă coordonare, multă tehnică. Se numesc avantaje competitive și țin de inovare, transfer tehnologic, educație avansată, acces la capital. Deși nu pare, este multă știință în spatele unor "banali" struguri pe care "orice român de pe aici îi poate produce". Teoretic da, practic nu. Pentru că nu avem aceste avantaje competitive. Chiar și dacă am avea o mică parte, va fi foarte greu să ajungi la acel preț pe care îl au strugurii din Italia în decembrie”.

Nu contăm nici în zootehnie

Tocmai din acest motiv, susține profesorul, România a ales să se specializeze în cereale, iar în prezent este unul dintre marii exportatori. Pe de altă parte, nici sistemul zootehniei nu funcționează la fel de bine ca în Occident:

„Suntem departe de ei. De aia ne-am și specializat în cereale doar, unde suntem mai competitivi, cantitatea de avantaje competitive necesare fiind mai redusă la cerealele brute. Nu la carne, lapte, ouă însă. Unde avem fix aceleași probleme ca la struguri. De asta unele țări trăiesc continuu blestemul resurselor. Sunt bogate în pământuri roditoare și cumpără strugurii și afinele de la alții iarna. Este îmbucurător totuși că încă avem mere, pere și prune la raft din România. Dar și aici mai este de lucru până să fim competitivi cu adevărat”.

A doua iluzie economică

A doua iluzie despre care vorbește profesorul Cristian Păun este legată de consum. Este vorba de o concepție încetățenită, cum că pe baza unui consum tot mai marem stimulat prin măsuri speciale, se ajunge automat la creșterea economiei. Profesorul Cristian Păun contrazice această idee.

„A doua iluzie: Dacă stimulăm cererea (consumul), producția va crește, economia se va dezvolta. Salariile fiind o idee "excelentă", consideră unii, pentru acest plan. Deficitul și datoria publică pentru salariile din bugetar și mai "strălucită". Aplicat la struguri iarna, în decembrie, vedem că efectul este fix contrar: importuri mai mari de "struguri", inflație mai mare, producție mai puțin competitivă cu costurile mai mari (a se vedea salariul minim). Politicile publice trebuie să țintească această problemă, să o rezolve rapid. Dacă nu stopăm deteriorarea accelerată a avantajelor competitive, vom rămâne rupți în fund, privind agale și nostalgici la pământurile noastre "bogate". Ce de struguri de Crăciun ar produce dar nu ne lasă alții, nu?”, încheie profesorul Cristian Păun.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Poarta Iadului” care arde fără încetare de peste 50 de ani. Doar un singur om a intrat vreodată înăuntru
stirileprotv.ro
image
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
mediafax.ro
image
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
S-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț. Acesta a aflat totul, de la copii
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
observatornews.ro
image
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4 biserici unde se roagă!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de iarnă a angajaților din România
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri
click.ro
image
„Umflă burta”, dar topește kilogramele! Preparatul simplu care nu îngrașă și este aliatul secret al siluetei, chiar și iarna
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla de Crăciun la Sandringham, Profimedia (4) jpg
Obiceiul adorabil de la Palatul Regal britanic, în ajun de Crăciun. Cum se împarte fericirea între prinți și prințese
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri

OK! Magazine

image
Emoție și magie! Prințesa Kate și Prințesa Charlotte au creat un moment mamă-fiică, în duet la pian

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit