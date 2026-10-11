 Un obiect asemănător unei drone a pus autoritățile în alertă, la Cluj-Napoca. Circulația a fost restricționată. Ce au stabilit pirotehniștii | adevarul.ro
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Un obiect asemănător unei drone a pus autoritățile în alertă, la Cluj-Napoca. Circulația a fost restricționată. Ce au stabilit pirotehniștii

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Un obiect cu aspectul unei machete de avion a provocat agitație duminică seară pe o stradă din Cluj-Napoca. Polițiștii, jandarmii și echipajele ISU au intervenit, iar zona a fost delimitată până când specialiștii au stabilit ce fel de dispozitiv fusese găsit.

Alertă pe o stradă din Cluj-Napoca, după ce un obiect asemănător unei drone a fosta descoperit
Alertă pe o stradă din Cluj-Napoca, după ce un obiect asemănător unei drone a fosta descoperit Foto: Dejeanul

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 20.00, când Poliția Municipiului Cluj-Napoca a fost anunțată că pe strada Calea Florești se află un obiect de mici dimensiuni, cu aspectul unei machete de avion, potrivit Dejeanul.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție, iar perimetrul în care se afla dispozitivul a fost balizat. Circulația a fost restricționată pe porțiunea respectivă de drum, în timp ce autoritățile au făcut verificări pentru a stabili natura obiectului.

Pirotehniștii au stabilit că nu era vorba despre o dronă, ci despre un aeromodel telecomandat.

„În urma verificărilor preliminare efectuate de specialiștii pirotehniști, s-a stabilit că obiectul nu este o dronă, ci un dispozitiv aeromodel cu comandă de la distanță”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Potrivit polițiștilor, obiectul avea o configurație aerodinamică specifică unei aeronave și putea fi destinat activităților de agrement.

Ancheta continuă pentru stabilirea provenienței aeromodelului.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care dispozitivul a ajuns pe strada Calea Florești din Cluj-Napoca.

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