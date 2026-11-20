Mai poate fi oprit un dosar penal dacă victima își retrage plângerea?

Retragerea unei plângeri nu înseamnă automat închiderea dosarului penal. Modificările legislative din 2025 au restrâns această posibilitate, iar întrebarea este dacă medierea mai poate oferi, în anumite situații, o cale de soluționare amiabilă a conflictului.

Într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, Sebastian Șuteu examinează diferența dintre retragerea plângerii și încheierea unui acord de mediere. Miza este una practică: în ce măsură mai poate influența persoana vătămată continuarea unui dosar penal, după ce a sesizat autoritățile?

Ce s-a schimbat

Pentru infracțiunile la care acțiunea penală este condiționată de o plângere prealabilă, retragerea acesteia produce efecte numai dacă este însușită de procuror. Cu alte cuvinte, în cazurile cărora li se aplică noua regulă, simpla declarație a victimei că nu mai dorește continuarea procesului nu este suficientă.

În decembrie 2025 a fost introdusă o restricție suplimentară: pentru lovirea sau alte violențe și vătămarea corporală din culpă săvârșite asupra unui membru de familie, retragerea plângerii nu produce efecte.

Ce poate schimba medierea

Medierea este reglementată separat de retragerea plângerii. Legea îi recunoaște acordului de mediere, în condițiile prevăzute de aceasta, capacitatea de a înlătura răspunderea penală.

Posibilitatea nu există însă pentru orice infracțiune. Legea medierii o limitează la cauzele în care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea înlătură răspunderea penală și cere recunoașterea faptei de către autor. Acordul trebuie încheiat înainte de citirea actului prin care este sesizată instanța.

Pornind de la caracterul distinct al acestei proceduri, Sebastian Șuteu susține că medierea poate rămâne o soluție în cauzele în care legea o permite, inclusiv atunci când procurorul nu acceptă retragerea plângerii.

O posibilitate, nu o garanție

Această interpretare nu trebuie confundată cu existența unei metode sigure de a închide orice dosar. Chiar articolul semnalează opinii juridice diferite privind raportul dintre mediere și restricțiile din Codul penal.

Problema este deosebit de importantă în cazul faptelor comise asupra membrilor de familie: dacă retragerea plângerii nu mai produce efecte, trebuie analizat dacă mai este îndeplinită condiția cerută de lege pentru medierea laturii penale.

Concluzia este, așadar, una nuanțată: retragerea plângerii și medierea sunt mecanisme diferite, dar niciun acord între părți nu trebuie privit ca o garanție automată a închiderii dosarului. Spațiul pentru o soluție amiabilă depinde de infracțiune și de condițiile legale aplicabile.