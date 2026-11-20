Deirdre Keane, o americancă în vârstă de 38 de ani, a reușit să alerge toate cele șapte maratoane din circuitul World Marathon Majors în același an, deși a aflat pe parcurs că este însărcinată. Ultima cursă, Maratonul din New York, a încheiat-o la 34 de săptămâni de sarcină.

Deirdre Keane Foto: X / Sachin Chauhan @Sachin_TWCN

Asistentă medicală specializată și consultant în management, Keane avea deja peste 60 de maratoane la activ când și-a propus să ducă la capăt provocarea World Marathon Majors. Nu se aștepta însă să parcurgă o parte dintre curse în timpul sarcinii, relatează CNN.

La începutul anului 2026, după ce s-a căsătorit cu soțul ei, Brian, cei doi au început să discute despre întemeierea unei familii. Crezând că sarcina va apărea mai târziu, femeia și-a propus ca anul să fie dedicat unor provocări personale. S-a înscris la 11 competiții, printre care cele șapte maratoane majore, un maraton montan în Irlanda, două ultramaratoane și un triatlon Ironman.

A început seria în martie, la Tokyo. În aprilie, la maratoanele din Boston și Londra, a observat că aleargă mai încet decât de obicei și că nu se simte în largul ei. Un test de sarcină a confirmat că urma să devină mamă.

A renunțat la Ironman, dar a continuat maratoanele

Deși a decis să renunțe la Ironman și la al doilea ultramaraton, Keane nu a abandonat obiectivul maratoanelor. I-a promis soțului că va alerga următoarea cursă, cea din Irlanda, într-un ritm mai lent.

„Am decis să luăm fiecare maraton pe rând, fără să forțez ritmul și păstrând mersul pe jos ca alternativă”, a povestit ea pentru CNN.

Inițial, a avut emoții în legătură cu reacția medicului obstetrician, însă a primit acordul acestuia pentru a continua să alerge.

Potrivit recomandărilor medicale generale, exercițiile fizice sunt considerate sigure și benefice în majoritatea sarcinilor fără complicații. Femeile care erau active înainte de a rămâne însărcinate pot continua inclusiv activitățile aerobice intense, cu aprobarea medicului. Cercetările privind efortul fizic peste nivelurile recomandate sunt însă limitate.

Ultimul maraton, încheiat la 34 de săptămâni de sarcină

Cu acordul medicului, Keane a participat în august la Maratonul din Sydney, la 25 de săptămâni de sarcină, apoi la cel din Berlin, la 29 de săptămâni. A urmat Maratonul din Chicago, pe care l-a terminat în mai puțin de patru ore, la 31 de săptămâni.

Ultima cursă a fost Maratonul din New York, încheiat în 4 ore, 6 minute și 55 de secunde, când era însărcinată în 34 de săptămâni.

Femeia a mărturisit că era mai îngrijorată în privința acestei competiții, deoarece sarcina devenise deja foarte vizibilă și îi resimțea mai puternic efectele fizice. Prietenii au încurajat-o de-a lungul traseului, iar soțul ei a așteptat-o în mai multe puncte cu apă, pentru a se asigura că rămâne hidratată.

Pasiunea pentru alergare a fost moștenită de la tatăl ei, John, un imigrant irlandez care participa la maratoane în anii 1980 și 1990. Acesta a murit de cancer când Deirdre avea 13 ani, dar a continuat să alerge până în ultimele luni de viață. Potrivit fiicei sale, a participat la ultimul său Maraton din New York cu o zi înainte de o operație pentru îndepărtarea unei tumori.

Ani mai târziu, Deirdre a început să alerge maratoane în memoria tatălui său. În 2023, a participat la World Marathon Challenge, o competiție care presupune alergarea a șapte maratoane pe șapte continente, în numai șapte zile. În acel an, a fost cea mai rapidă femeie care a încheiat provocarea.

Acum, după ce a dus la capăt obiectivul World Marathon Majors, Keane spune că își dorește să îi transmită fiului său lecțiile învățate prin alergare: reziliența și capacitatea de a depăși momentele dificile.