Un legionar francez răpit de gherilele columbiene a evadat spectaculos. A fugit patru zile prin Anzi, cu mâinile legate

Un caporal columbian al Legiunii Străine franceze, răpit de o grupare de gherilă în timp ce se afla în vacanță în țara natală, a reușit să evadeze după ce și-a imobilizat unul dintre paznici și s-a aruncat într-un râu, deși avea mâinile legate.

Un legionar francez răpit de gherilele columbiene a evadat spectaculos. Foto: News.ro

José Olger Melo Charry, în vârstă de 35 de ani, a fost răpit pe 6 august în departamentul Nariño, din sud-vestul Columbiei, o zonă în care sunt active grupări armate implicate în traficul de droguri și exploatarea ilegală a resurselor.

Evadarea a avut loc pe 3 septembrie. Potrivit unei surse militare de rang înalt citate de AFP, soldatul le-a povestit ulterior autorităților columbiene că i-a cerut unuia dintre răpitori să îl ducă într-un loc mai retras pentru a-și face nevoile.

Rămas singur cu paznicul, l-a imobilizat și i-a luat pușca. În acel moment, soldatul avea încă mâinile legate.

Apoi s-a aruncat într-un râu și a reușit să se îndepărteze de răpitori. După ce și-a desfăcut legăturile, a pornit pe jos prin munți.

Timp de patru zile, Melo Charry a traversat o zonă din Anzi în care operează grupări armate implicate în traficul de cocaină. Pentru a nu fi descoperit, a evitat drumurile și s-a ascuns de fiecare dată când auzea motociclete.

„De fiecare dată când trecea o motocicletă, se ascundea” în spatele stâncilor sau se urca în copaci, a declarat responsabilul militar, sub protecția anonimatului.

În timpul fugii, soldatul a ajuns și la locuința unui localnic, de la care a primit mâncare. A rămas însă temător că acesta l-ar putea denunța gherilelor.

În același timp, a reușit să ia legătura telefonic cu familia sa. Aceasta a alertat autoritățile, spunându-le că bărbatul a evadat și că încearcă să traverseze regiunea pe jos.

Duminică, după patru zile de fugă, el a ajuns la o secție de poliție.

Sursa militară a precizat că soldatul era considerat un „pește mare” de către răpitori și că, în cea mai mare parte a captivității, a fost ținut cu mâinile și picioarele legate.

Autoritățile columbiene au anunțat luni că acesta a parcurs un traseu de patru zile pentru a scăpa, fără să ofere atunci detalii despre modul în care s-a produs evadarea.

Potrivit autorităților, gruparea care l-a răpit nu a cerut niciodată răscumpărare.

Melo Charry se afla în permisie din cadrul Legiunii Străine franceze și revenise în Columbia pentru vacanță. El a fost capturat pe 6 august de un grup disident provenit din fostele Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC), în timp ce se deplasa pe un drum din departamentul Nariño.

Ministerul francez al Apărării a precizat că militarul nu primise autorizație pentru a se deplasa în Columbia.