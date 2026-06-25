Avocatul Mihai Rapcea, vizat de percheziții într-un dosar privind propagarea mesajelor fasciste și legionare

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei au efectuat joi trei percheziții domiciliare în București, inclusiv la adresa unui cunoscut avocat, într-un dosar privind distribuirea de mesaje cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Ancheta vizează infracțiuni prevăzute de legislația privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor fasciste, precum și distribuirea de materiale cu caracter extremist. Poliția Capitalei precizează că există indicii că un bărbat de 51 de ani ar fi publicat pe rețelele sociale mesaje cu tematică fascistă, legionară și rasistă, folosind un cont administrat personal.

Potrivit unor surse judiciare, una dintre adrese ar fi domiciliul avocatului Mihai Rapcea, cunoscut în mediul online pentru astfel de postări.

„La data de 25 iunie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale, sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distribuirea sau punerea la dispoziția publicului de materiale fasciste, legionare și rasiste și interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofobe și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de război. Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, în vârstă de 51 de ani, ar fi distribuit pe rețelele sociale, de pe contul pe care îl administra, mesaje, având caracter fascist, legionar și rasist”, precizează Politia Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru dosar.

„Totodată, persoana vizată a fost depistată și urmează să fie condusă la audieri”, se mai arată în comunicat