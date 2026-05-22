Video Cadavrul unui interlop, descoperit într-un butoi îngropat. Ancheta îl implică și pe șeful poliției din Belgrad

Poliția din Serbia a descoperit corpul unui bărbat îngropat într-un butoi în municipalitatea Indjija, la aproximativ 40 de kilometri de Belgrad.

Victima a fost identificată ca Aleksandar Nešović Baja, un interlop dat dispărut de familie în data de 13 mai 2026. Descoperirea vine în contextul unei anchete complexe privind o serie de evenimente violente petrecute în capitala Serbiei și legături cu grupări de crimă organizată.

Potrivit procurorilor, Nešović ar fi participat la o întâlnire tensionată într-un restaurant, unde discuțiile au degenerat și s-ar fi folosit arme de foc, iar acesta a fost împușcat. Întâlnirea ar fi fost organizată pentru rezolvarea unor conflicte între grupări rivale, însă s-a sfârșit tragic pentru Nešović.

Acuzații la vârful poliției din Belgrad

În acest dosar este menționat și fostul șef al poliției din Capitală, Veselin Milić, care ar fi intermediat întâlnirea și care, potrivit anchetatorilor, este acuzat că, împreună cu alți polițiști, ar fi contribuit ulterior la ștergerea urmelor de la locul faptei.

Anchetatorii susțin că mai mulți membri ai forțelor de ordine ar fi fost implicați în mușamalizarea incidentului, inclusiv în îndepărtarea probelor biologice, ceea ce a transformat cazul într-unul de amploare națională, cu posibile ramificații în interiorul Ministerului de Interne, scrie Serbian Times.

Dosarul vizează în total zece persoane, cercetate pentru omor calificat și tăinuire. Inițial, cazul fusese încadrat ca tentativă de omor, însă descoperirea cadavrului schimbă radical încadrarea juridică a anchetei.

Corpul recuperat din butoi va fi supus unor expertize medico-legale și analize ADN pentru confirmarea oficială a identității.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că există o probabilitate de 99,9% ca trupul să aparțină lui Nešović și a promis măsuri ferme împotriva oricăror persoane din structurile statului implicate în protejarea criminalilor.

„Toți cei care sunt implicați în protejarea criminalilor vor trebui să își părăsească funcțiile”, a transmis acesta.

Fostul șef al poliției din Belgrad a fost deja demis și arestat preventiv, iar alți suspecți se află fie în detenție, fie în arest la domiciliu.