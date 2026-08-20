Un bărbat din Satu Mare a ajuns pe masa de operație la aproape o lună după un accident rutier, după ce rana de la față i s-a infectat. Medicii au descoperit două fragmente de lemn rămase în țesuturi. Cazul a ajuns și în atenția procurorilor.

Potrivit informațiilor publicate de portalsm, pacientul a suferit în urma unui accident o fractură de orbită și o rană în zona parotidiană, în apropierea mandibulei. A fost transportat la Spitalul din Negrești-Oaș, unde plaga a fost suturată. Deși le-a spus medicilor că fusese lovit de o bucată de lemn, rana nu a fost curățată corespunzător înainte de a fi cusută.

„Am ajuns la Negrești la urgență, explicându-i doctorului care m-a cusut că m-a lovit un lemn. El m-a cusut fără să mă curețe așa cum trebuie și m-a trimis acasă. Dar nu m-am simțit bine, toată noaptea nu am putut să-mi țin maxilarul, apoi m-am tot dus la pansat, la tratat, plus trei săptămâni de antibiotic”, a povestit pacientul.

La câteva săptămâni după accident, starea sa s-a agravat. Rana s-a infectat, iar din zona respectivă a început să fie eliminat puroi. Ulterior, o așchie a ieșit din țesut, iar bărbatul a apelat la un medic din Baia Mare. Astfel, în urma investigațiilor și intervenției chirurgicale, medicii au descoperit două fragmente de lemn.

Pacientul afirmă că medicul care l-a tratat inițial era de altă specializare și că a aflat, ulterior, că ar fi fost ginecolog.

„Am mai auzit că medicul de gardă de la Negrești era ginecolog, am înțeles că e lipsă de personal de gardă, dar fiind ginecolog fă-ți datoria ta. Practic m-a cusut un ginecolog”, a declarat bărbatul.

După accident, acesta a ajuns și la Satu Mare, la un consult oftalmologic.

„Am ajuns și la Satu Mare la oftalmologie și acolo s-a văzut că era o hemoragie foarte puternică, dar doctorul de la Satu Mare nu avea de unde să știe ce am eu acolo, că eram cusut, aproape vindecat”, a explicat pacientul.

Bărbatul spune că a ajuns, ulterior, la un medic din Baia Mare după ce a văzut informații despre acesta pe rețelele de socializare.

Cazul a ajuns și în atenția procurorilor. Avocatul pacientului a anunțat că a fost depusă o plângere penală împotriva medicului care l-a tratat inițial.

„Este depusă o plângere deja la Parchet pentru două infracțiuni, de vătămare corporală din culpă și pentru neglijență în serviciu. Este un caz șocant, pacientul a fost traumatizat timp de o lună”, a declarat avocatul.