 Un bărbat a trăit o lună cu două bucăți de lemn înfipte în față: „M-a cusut un ginecolog” | adevarul.ro
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Video Un bărbat a trăit o lună cu două bucăți de lemn înfipte în față: „M-a cusut un ginecolog”

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Un bărbat din Satu Mare a ajuns pe masa de operație la aproape o lună după un accident rutier, după ce rana de la față i s-a infectat. Medicii au descoperit două fragmente de lemn rămase în țesuturi. Cazul a ajuns și în atenția procurorilor. 

Un bărbat a rămas cu bucăți de lemn în față după ce a fost cusut de un ginecolog FOTO: Portalsm
Un bărbat a rămas cu bucăți de lemn în față după ce a fost cusut de un ginecolog FOTO: Portalsm

Potrivit informațiilor publicate de portalsm, pacientul a suferit în urma unui accident o fractură de orbită și o rană în zona parotidiană, în apropierea mandibulei. A fost transportat la Spitalul din Negrești-Oaș, unde plaga a fost suturată. Deși le-a spus medicilor că fusese lovit de o bucată de lemn, rana nu a fost curățată corespunzător înainte de a fi cusută.

„Am ajuns la Negrești la urgență, explicându-i doctorului care m-a cusut că m-a lovit un lemn. El m-a cusut fără să mă curețe așa cum trebuie și m-a trimis acasă. Dar nu m-am simțit bine, toată noaptea nu am putut să-mi țin maxilarul, apoi m-am tot dus la pansat, la tratat, plus trei săptămâni de antibiotic”, a povestit pacientul.

Bărbatul a rămas cu o rană mare pe față FOTO: portalsm
Bărbatul a rămas cu o rană mare pe față FOTO: portalsm

La câteva săptămâni după accident, starea sa s-a agravat. Rana s-a infectat, iar din zona respectivă a început să fie eliminat puroi. Ulterior, o așchie a ieșit din țesut, iar bărbatul a apelat la un medic din Baia Mare. Astfel, în urma investigațiilor și intervenției chirurgicale, medicii au descoperit două fragmente de lemn. 

Pacientul afirmă că medicul care l-a tratat inițial era de altă specializare și că a aflat, ulterior, că ar fi fost ginecolog.

„Am mai auzit că medicul de gardă de la Negrești era ginecolog, am înțeles că e lipsă de personal de gardă, dar fiind ginecolog fă-ți datoria ta. Practic m-a cusut un ginecolog”, a declarat bărbatul.

După accident, acesta a ajuns și la Satu Mare, la un consult oftalmologic. 

„Am ajuns și la Satu Mare la oftalmologie și acolo s-a văzut că era o hemoragie foarte puternică, dar doctorul de la Satu Mare nu avea de unde să știe ce am eu acolo, că eram cusut, aproape vindecat”, a explicat pacientul.

Bărbatul spune că a ajuns, ulterior, la un medic din Baia Mare după ce a văzut informații despre acesta pe rețelele de socializare.

Cazul a ajuns și în atenția procurorilor. Avocatul pacientului a anunțat că a fost depusă o plângere penală împotriva medicului care l-a tratat inițial.

„Este depusă o plângere deja la Parchet pentru două infracțiuni, de vătămare corporală din culpă și pentru neglijență în serviciu. Este un caz șocant, pacientul a fost traumatizat timp de o lună”, a declarat avocatul.

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