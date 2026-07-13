Incident șocant în Slatina. Un bărbat și-a dat foc în incinta unei unități bancare. A fost transportat la spital

Un bărbat în vârstă de 57 ani și-a dat foc, luni, 13 iulie 2026, în sediul unei unități bancare din municipiul Slatina, județul Olt, pe fondul unor nemulțumiri legate de o sumă de bani. A fost preluat și transportat la spital.

Incidentul șocant s-a petrecut într-o unitate bancară din centrul municipiului Slatina, de pe bulevardul A.I. Cuza.

„La data de 13 iulie 2026, în jurul orei 14:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană și-ar fi provocat incendierea în incinta unei unități bancare din municipiul Slatina.

La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina, care, din primele verificări, au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, ar fi pătruns în sediul sucursalei bancare, iar pe fondul unui conflict spontan generat de nemulțumiri privind o sumă de bani pe care susține că nu ar fi primit-o, ar fi turnat asupra sa o substanță inflamabilă și și-ar fi provocat incendierea”, au transmis reprrezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Bărbatul ar fi folosit acetonă pentru autoincendire, substanță pe care ar fi avut-o asupra sa. Gestul ar fi fost adoptat ca urmare a faptului că nu ar fi reușit să convingă reprezentanții băncii să-i elibereze o sumă de bani înainte de termenul convenit.

„În urma evenimentului, bărbatul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au mai transmis polițiștii.