 Experiența Ucrainei împinge Europa spre producția de masă a unor rachete mai ieftine | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Experiența Ucrainei împinge Europa spre producția de masă a unor rachete mai ieftine

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Producătorii își propun să reducă la 1–2 milioane de euro costul unei interceptări și să fabrice rachete în serie, cu miile. Războiul din Ucraina și conflictele din Orientul Mijlociu au determinat statele europene să își regândească abordarea privind stocurile de rachete și sistemele de apărare antiaeriană. Armatele caută tot mai mult sisteme mai ieftine, care să poată fi produse în serii mari și folosite alături de complexele scumpe și de înaltă tehnologie, potrivit agenției Reuters.

Interceptoarele Skyhammer
Interceptoarele Skyhammer Foto: X@UKArmaments

Militarii europeni manifestă un interes tot mai mare pentru rachete și interceptoare mai accesibile ca preț, după ce războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu au scos la iveală limitele stocurilor reduse de armament de precizie, scump și sofisticat. „Dacă credeți că aveți suficiente rachete de croazieră în arsenal, probabil că, oricum, nu aveți destule”, a declarat Douglas Barrie, expert al Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Atacurile zilnice ale Rusiei cu rachete și drone împotriva Ucrainei au scos la iveală o problemă căreia, pe timp de pace, nu i s-a acordat suficientă atenție: în cadrul unui război major modern, munițiile pot fi consumate mult mai rapid decât este capabilă industria să le înlocuiască. Analiștii subliniază că, timp de mai mulți ani, industria europeană de apărare s-a orientat spre producerea unor loturi mici de armament sofisticat și costisitor, nu spre fabricarea la scara unui război de amploare.

Guvernele caută sisteme mai ieftine

În prezent, guvernele caută sisteme mai ieftine, care să poată fi produse în serii mult mai mari și utilizate în completarea rachetelor de înaltă tehnologie fabricate de companii precum Lockheed Martin, MBDA, Rheinmetall și alți mari producători. Reprezentanții industriei susțin că principala provocare nu mai este proiectarea propriu-zisă a rachetei, ci crearea unei baze industriale capabile să susțină ritmul de producție necesar pe durata unui conflict prelungit.

„Războaiele mari se câștigă prin cifre, nu prin arme-minune”, a rezumat problema Markus Schiller, cercetător la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI).

Noi start-up-uri din domeniul apărării încearcă să ocupe această nișă, oferind rachete și interceptoare mai ieftine, potrivite pentru producția de masă. În iunie, Țările de Jos au comandat companiei europene Destinus 700 de rachete de croazieră Ruta Block 2 pentru Ucraina, în valoare de 250 de milioane de euro. Ministerul britanic al Apărării, la rândul său, a semnat primele contracte cu Cambridge Aerospace pentru interceptoarele Skyhammer.

„Având în vedere modul în care s-a schimbat câmpul de luptă de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina, dezvoltarea unor sisteme de armament ieftine, dar eficiente, este deosebit de importantă”, au transmis reprezentanții Forțelor Armate ale Estoniei.

Ucraina a dezvoltat deja un sistem pe mai multe niveluri de contracarare a atacurilor masive rusești. Miile de drone cu rază lungă de acțiune lansate lunar de Rusia sunt vizate de forțele ucrainene cu mitraliere, drone-interceptoare și mijloace de război electronic, ceea ce permite economisirea rachetelor scumpe de apărare antiaeriană pentru ținte mai complexe, precum rachetele balistice și cele de croazieră.

De ce NATO și legătura transatlantică vor supraviețui erei Trump. „SUA au nevoie de Europa, iar Europa are nevoie de SUA”

Noua generație de sisteme trebuie să schimbe radical economia apărării antiaeriene

Directorul general al Cambridge Aerospace, Stephen Barrett, a precizat că Rusia este capabilă să lanseze până la 900 de drone de tip Shahed într-o singură noapte. Dacă s-ar încerca doborârea fiecăreia dintre ele cu interceptoare tradiționale, scumpe, așa cum au procedat uneori Statele Unite în Orientul Mijlociu, o singură noapte de apărare ar putea costa miliarde de dolari, costuri pe care, în opinia sa, niciun aliat nu și le-ar putea permite pe termen lung.

Directorul tehnic al companiei de rachete Frankenburg, Andreas Bappert, consideră că noua generație de sisteme trebuie să schimbe radical economia apărării antiaeriene. În prezent, interceptarea cu succes a unor ținte complexe individuale poate costa până la 20 de milioane de euro, în timp ce obiectivul viitor ar trebui să fie un cost de aproximativ 1–2 milioane de euro.

Investitorii pun tot mai multe fonduri în noii producători de rachete, care își propun să treacă la producția pe scară largă. Luna trecută, Cambridge Aerospace a atras 300 de milioane de dolari pentru extinderea producției, în timp ce Destinus caută finanțare suplimentară înaintea unei intrări planificate la bursă.

Problema Europei

„Provocarea pentru Europa nu este lipsa tehnologiilor necesare. Problema majoră ține de capacitatea industrială, adică de capacitatea de a produce, certifica și reînnoi rapid sistemele, la scara necesară pentru conflictele actuale”, consideră fondatorul Destinus, Mikhail Kokorich.

Cambridge Aerospace investește sume importante pentru a-și asigura livrările de motoare de rachetă și alte componente critice. Compania folosește, de asemenea, tehnologii comerciale, printre care microcipuri radar de nivel auto, pentru a reduce costurile de producție. Destinus se integrează, la rândul său, în baza industrială a Rheinmetall printr-o societate mixtă, anunțată la începutul acestui an — o abordare menită să permită companiilor noi să treacă mai rapid de la sisteme experimentale izolate la producția de serie mare.

Cambridge Aerospace intenționează ca, până la finalul primului trimestru al anului viitor, să ajungă la o producție de 2.500 de interceptoare pe lună. Frankenburg își propune să fabrice până la 100 de rachete pe zi, urmând ca, în total, în 2026, compania să producă 1.500 de unități.

Cererea de rachete mai ieftine crește pe fondul unei extinderi fără precedent a industriei europene de apărare, declanșată după începerea războiului la scară largă din Ucraina. În același timp, producătorii se confruntă cu probleme legate de lanțurile de aprovizionare, deficit de materii prime critice și componente electronice, prețuri ridicate la energie și lipsă de personal calificat. Statele membre NATO s-au angajat ca, până în 2035, cheltuielile pentru apărare să ajungă la 5% din PIB, iar Uniunea Europeană a lansat programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
digi24.ro
image
Un profesor român de la Stanford, în spatele unui experiment fără precedent: șoareci cu jumătate de creier uman
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Siegfried Mureșan e ca iarna. I-a luat pe toți prin surprindere!
gandul.ro
image
ȘOCANT! Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
mediafax.ro
image
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
fanatik.ro
image
Cum se explică decizia președintelui Nicușor Dan de a-l propune pe Siegfried Mureșan pentru postul de prim-ministru: „Nu este o soluție foarte convingătoare”
libertatea.ro
image
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
digisport.ro
image
Cele 3 zodii care vor da lovitura vieții lor în acest weekend. Universul le surâde și le deschide uși neașteptate
click.ro
image
O milionară a cumpărat o casă de 16.000.000 dolari pentru iubitul escortă masculină. Acesta i-a furat apoi toți banii
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Un complex de "lux" de lângă București are un drum unic, de sat. De ce nu poate fi modernizat
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'. Angajații au explicat ce face
playtech.ro
image
Andrei Vochin a explodat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „Toți care vin la FCSB sunt proști, iar când pleacă sunt buni!”
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
Guvernul României bagă 113.000.000€ într-un ”OZN”: ”Durata maximă a lucrărilor este de 48 de luni”
digisport.ro
image
Cătină cu miere pentru toamnă: rețeta simplă care păstrează aroma fructelor. Cum se prepară și se păstrează corect
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Horoscop 18 septembrie 2026. Vin schimbări exact când nimeni nu le mai aștepta! Unele zodii au noroc la bani, altele primesc un răspuns decisiv
mediaflux.ro
image
Ce se află în meniul cafenelei deschise, ieri, de Dan și Diana Șucu
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest
click.ro
image
Serghei Mizil a spus cât primește pensie în fiecare lună: „Toată ziua stau în vacanță”
click.ro
image
Ultimele cuvinte ale generalului Dorin Ioniță. Biletul de adio, întins pe 12 pagini
click.ro
filmul The Battle Of Austerlitz despre Pauline Bonaparte foto profimedia 0418529902 jpg
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”
okmagazine.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mesajul mamei Mădălinei Apostol, cu doar câteva ore înainte de moartea fiicei: „Nu-ți bate joc”
image
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest

OK! Magazine

image
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză, pe fondul consumului de alcool, a furioasei Regina Camilla. Îi cere lui Charles imposibilul