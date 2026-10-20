 Un al doilea cap de porc, găsit în fața sediului unei firme din Tunari unde a fost acționar Marius Lulea | adevarul.ro
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Un al doilea cap de porc, găsit în fața sediului unei firme din Tunari unde a fost acționar Marius Lulea

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Un al doilea cap de porc ar fi fost găsit marți dimineață, în localitatea Tunari, în fața unei firme la care fostul prim-vicepreședinte AUR Marius Lulea a fost acționar, potrivit unor informații obținute pe surse de Antena 3 CNN.

Un al doilea cap de porc ar fi fost găsit marți dimineață, în localitatea Tunari.
Un al doilea cap de porc ar fi fost găsit marți dimineață, în localitatea Tunari. Foto: captură video

Descoperirea vine la aproximativ trei zile după ce fostul fondator AUR a reclamat la Poliție că persoane necunoscute au lăsat un cap de porc în fața locuinței sale din județul Ilfov. Primul incident este în atenția anchetatorilor, care încearcă să stabilească cine sunt persoanele implicate și care a fost scopul gestului.

Marius Lulea a găsit un cap de porc în fața locuinței și îl indică pe George Simion drept responsabil

Cofondatorul AUR, exclus recent din partid, a sesizat Poliția și spune că interpretează gestul drept o amenințare cu moartea. Lulea susține că imaginile camerelor de supraveghere surprind un bărbat care coboară dintr-un autoturism, lasă capul de porc lângă poartă și pleacă. Înregistrările ar putea ajuta la identificarea persoanei implicate, a declarat el.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Lulea a precizat că soția sa a făcut descoperirea pe 18 octombrie, între orele 10:00 și 11:00. El a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru amenințare:

Lulea leagă incidentul de disputa sa cu liderul AUR. El spune că, în urmă cu o săptămână, soția sa a observat un afiș cu un personaj din desene animate pe care îl descrie drept infractor. Potrivit lui Lulea, afișe sau autocolante similare au apărut și pe garduri, autoturisme ori pubele din Tunari, inclusiv la alte persoane care se opun politic lui George Simion.

Simion, replică în scandalul capului de porc

Președintele AUR susține că, în ultimele zile, a devenit ținta unei campanii publice de atacuri. Referindu-se la acuzațiile formulate de Marius Lulea, cofondator al AUR, potrivit cărora s-ar afla în spatele incidentului în care un cap de porc a fost lăsat la poarta locuinței acestuia, Simion sugerează că este vorba despre o presiune exercitată asupra sa și a partidului pentru a susține prin vot viitorul Guvern condus de Luca Niculescu.

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