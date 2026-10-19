Kelemen Hunor: AUR ar obține 40% din voturi dacă românii ar vota azi. Ce spune despre anularea alegerilor din 2024

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni,19 noiembrie, că, dacă am fi avut azi alegeri, AUR ar fi ieșit pe primul loc, însă, până în 2028, vor apărea alte două partide care au posibilitatea de creștere în opoziție.

Kelemen Hunor Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Astăzi, dacă am fi avut alegeri, sigur că AUR ar fi ieșit pe primul loc, în jur de 40% cu redistribuire. Ce se va întâmpla până în 2028? Nu știu, fiindcă vor apărea alte două partide care au posibilitatea de creștere în opoziție. Până acum AUR era în opoziție, nu trebuia să facă absolut nimic, doar să gestioneze criza, între ghilimele, să gestioneze din punctul lor de vedere și nici nu au făcut nimic.

Acum o să fie și USR, și PNL în opoziție, vom fi și noi, dar noi avem o limită, din păcate. Și asta înseamnă că opoziția va arăta altfel și nu știm ce se va întâmpla, nu știm cât va reuși PNL-ul, cât va reuși USR-ul să adune din protest, dar e o altă realitate începând de mâine. Până acum AUR era și un pic PSD-ul, dar, cum am văzut, PSD-ul nu a reușit să profite sau nu a profitat mult din poziția în care, din aprilie, din mai, s-a așezat”, a declarat Hunor la TVR 1.

De asemenea, acesta a spus că fenomenul nu poate fi explicat printr-o singură cauză.

„E foarte greu de dat un singur răspuns și foarte pe scurt, fiindcă multe elemente trebuie văzute separat și împreună. Sigur, este și un vot, a fost un vot împotriva establishment-ului politic, împotriva mainstream-ului. Și la noi asta s-a văzut și în altă parte”, a afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a pus creșterea nemulțumirii publice pe seama crizelor suprapuse, a gestionării guvernamentale din 2023-2024 și a anulării alegerilor prezidențiale din 2024, factori care au alimentat votul antisistem.

„Eu aștept să văd care a fost motivul. Deci ca fiecare om care se uită și așteaptă acel raport sau acele explicații așteaptă să vadă ce s-a întâmplat exact. Eu nu am acces la informațiile clasificate, nu știu ce sunt în acele informații clasificate, nu-mi dau seama.

Nu vreau să intru în speculații, habar n-am, ca să vă spun așa, de foarte multe ori am spus eu în această perioadă de 2 ani că e nevoie de un raport, e nevoie de o explicație transparentă, publică. Oamenii înțeleg.”

Kelemen Hunor a cerut instituțiilor statului să explice public ce s-a întâmplat, pentru a combate teoriile conspiraționiste.

„Fiecare explică cum o duce capul. Unii explică într-un fel, alții altfel. Unii se uită la Tiktok, fac doctorate prin Tiktok, despre politică și nu e ok asta. Deci instituțiile statului trebuie să aibă curajul să iasă și să spună «uite asta s-a întâmplat»”.