 Marius Lulea a găsit un cap de porc în fața locuinței și îl acuză direct pe George Simion: „Comportament sociopat”. Ce spune liderul AUR | adevarul.ro
search
Duminică, 18 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Marius Lulea a găsit un cap de porc în fața locuinței și îl acuză direct pe George Simion: „Comportament sociopat”. Ce spune liderul AUR

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Marius Lulea, cofondator al AUR și unul dintre cei mai vocali critici ai liderului formațiunii, George Simion, susține că a fost ținta unei acțiuni de intimidare după ce a descoperit un cap de porc în fața porții locuinței sale din județul Ilfov. Politicianul a sesizat Poliția.

Marius Lulea și George Simion
Marius Lulea și George Simion Foto: Facebook Marius Lulea

Lulea, care a fost exclus recent din AUR, a declarat pentru G4 Media că există imagini surprinse de camerele de supraveghere atât cu suspecții, cât și cu autovehiculul utilizat, elemente care ar putea facilita identificarea acestora.

Potrivit politicianului, în apropierea locuinței sale a fost găsit și un autocolant cu o imagine pe care o consideră amenințătoare. Același tip de sticker ar fi apărut, potrivit acestuia, și pe garduri, autoturisme sau pubele din localitatea Tunari.

Cofondatorul AUR susține că în ultimele zile au fost vizate și alte persoane aflate în conflict politic cu George Simion și consideră că toate aceste episoade au un element comun. El apreciază că astfel de practici reprezintă forme de intimidare care nu ar trebui tolerate într-un stat democratic și spune că se așteaptă ca instituțiile statului să clarifice situația.

„Scopul acestor mesaje este intimidarea”

Lulea îl acuză direct pe liderul AUR că ar încerca să exercite presiuni asupra celor care îi contestă pozițiil

„Scopul acestor mesaje este intimidarea. Simion i-a trimis unei colege parlamentar poze cu mine și ea. Ca să o intimideze, i-a cerut expres să nu se mai vadă cu mine.

Potrivit lui Marius Lulea, și altor persoane din anturajul său le-ar fi fost transmise fotografii și mesaje cu scopul de a descuraja contactele cu el.

Cofondatorul AUR consideră că astfel de acțiuni ar face parte dintr-un model de „comportament sociopat”.

Lulea a a invocat și cazul lui Claudiu Târziu, despre care spune că a reclamat în trecut o situație pe care a perceput-o ca o formă de supraveghere și intimidare politică.

Contactat de G4 Media pentru un punct de vedere, George Simion a respins acuzațiile formulate la adresa sa:

 „Probabil o nouă formă de atac din partea tandemului Marius Lulea - Realitatea TV”

Conflictul dintre Simion și Lulea s-a accentuat în ultimele luni, pe fondul criticilor formulate de Lulea la adresa direcției politice a AUR. La rândul său, George Simion a susținut că acesta ar fi fost exclus din partid pentru neplata cotizației, acuzație respinsă de Lulea, care a prezentat documente despre care afirmă că demonstrează contrariul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
digi24.ro
image
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
stirileprotv.ro
image
Artizanul „măcelului de la Chiajna”, temutul Costel Litrașu, reținut după ce ar fi intimidat un martor. Polițiștii au emis și un ordin de protecție
gandul.ro
image
Ștefan Radu Oprea, imagini ÎN PREMIERĂ din stagiul militar. Ce priorități are ca ministru al Apărării
mediafax.ro
image
Episod-șoc cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluit în direct! „Nu-l primeau cu ei la masă. Stătea la 30 de metri”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea meteoritului căzut la Gresia, Teleorman, în urmă cu peste 200 de ani, vândut, pe bucăți, pe internet: Muzeul de Istorie Naturală din Viena deține mai multe fragmente
libertatea.ro
image
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
”Pereții s-au cutremurat”. Cristi Chivu a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Ieșire fără precedent”
digisport.ro
image
Cu cât se vinde autograful lui Florin Piersic și al Annei Szeles, vechi de 51 de ani? În ce relații au rămas după divorț
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Cel mai mare pericol din ultimii 90 de ani. Lumea se pregăteşte pentru un nou război mondial? Din Europa în Asia şi Orientul Mijlociu, tot mai multe ţări se pregătesc pentru un conflict militar de amploare
zf.ro
image
"Victor", fructul neobişnuit care ar putea cuceri pieţele din România. Arată ca un pepene în miniatură
observatornews.ro
image
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
cancan.ro
image
OFICIAL Cu ce procent ar trebui indexate pensiile la 1 ianuarie? Câți bani ar urma să ia în plus pensionarii?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu un credit când titularul moare. Cât pot fi obligați moștenitorii să plătească
playtech.ro
image
Dănuț Lupu l-a făcut praf pe Moruțan după evoluția ștearsă din Rapid – Corvinul: „A fost penibil”
fanatik.ro
image
Ce metodă de încălzire costă mai puțin în 2026: aerul condiționat, caloriferul electric sau centrala pe gaz
ziare.com
image
După ce a pozat nud, ”femeia perfectă” i-a fost propusă de Alexandru Țiriac lui Donald Trump: ”Aș plăti un milion”
digisport.ro
image
Sylvester Stallone, pus la zid după ce și-a ajutat fiica să ajungă la Hollywood! Replica actorului a surprins pe toată lumea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Impozitul pe locuință poate fi recuperat de la primărie. Ghidul complet pentru proprietari
mediaflux.ro
image
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Sylvester Stallone, pus la zid după ce și-a ajutat fiica să ajungă la Hollywood! Replica actorului a surprins pe toată lumea
click.ro
image
„Dacă eram slabă, nu cred că ajungeam în Las Fierbinți”. Ce meserie a avut Ecaterina Ladin înainte să devină celebră
click.ro
image
Rațiile militarilor români, la vânzare pe site-urile de anunțuri. Cât costă două pachete
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Cvadrupleți născuți în județul Olt, în 1939
Cvadrupleți născuți în județul Olt, în 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cu cât se vinde autograful lui Florin Piersic și al Annei Szeles, vechi de 51 de ani? În ce relații au rămas după divorț
image
Sylvester Stallone, pus la zid după ce și-a ajutat fiica să ajungă la Hollywood! Replica actorului a surprins pe toată lumea

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”