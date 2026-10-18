Marius Lulea a găsit un cap de porc în fața locuinței și îl acuză direct pe George Simion: „Comportament sociopat”. Ce spune liderul AUR

Marius Lulea, cofondator al AUR și unul dintre cei mai vocali critici ai liderului formațiunii, George Simion, susține că a fost ținta unei acțiuni de intimidare după ce a descoperit un cap de porc în fața porții locuinței sale din județul Ilfov. Politicianul a sesizat Poliția.

Marius Lulea și George Simion Foto: Facebook Marius Lulea

Lulea, care a fost exclus recent din AUR, a declarat pentru G4 Media că există imagini surprinse de camerele de supraveghere atât cu suspecții, cât și cu autovehiculul utilizat, elemente care ar putea facilita identificarea acestora.

Potrivit politicianului, în apropierea locuinței sale a fost găsit și un autocolant cu o imagine pe care o consideră amenințătoare. Același tip de sticker ar fi apărut, potrivit acestuia, și pe garduri, autoturisme sau pubele din localitatea Tunari.

Cofondatorul AUR susține că în ultimele zile au fost vizate și alte persoane aflate în conflict politic cu George Simion și consideră că toate aceste episoade au un element comun. El apreciază că astfel de practici reprezintă forme de intimidare care nu ar trebui tolerate într-un stat democratic și spune că se așteaptă ca instituțiile statului să clarifice situația.

„Scopul acestor mesaje este intimidarea”

Lulea îl acuză direct pe liderul AUR că ar încerca să exercite presiuni asupra celor care îi contestă pozițiil

„Scopul acestor mesaje este intimidarea. Simion i-a trimis unei colege parlamentar poze cu mine și ea. Ca să o intimideze, i-a cerut expres să nu se mai vadă cu mine.

Potrivit lui Marius Lulea, și altor persoane din anturajul său le-ar fi fost transmise fotografii și mesaje cu scopul de a descuraja contactele cu el.

Cofondatorul AUR consideră că astfel de acțiuni ar face parte dintr-un model de „comportament sociopat”.

Lulea a a invocat și cazul lui Claudiu Târziu, despre care spune că a reclamat în trecut o situație pe care a perceput-o ca o formă de supraveghere și intimidare politică.

Contactat de G4 Media pentru un punct de vedere, George Simion a respins acuzațiile formulate la adresa sa:

„Probabil o nouă formă de atac din partea tandemului Marius Lulea - Realitatea TV”

Conflictul dintre Simion și Lulea s-a accentuat în ultimele luni, pe fondul criticilor formulate de Lulea la adresa direcției politice a AUR. La rândul său, George Simion a susținut că acesta ar fi fost exclus din partid pentru neplata cotizației, acuzație respinsă de Lulea, care a prezentat documente despre care afirmă că demonstrează contrariul.